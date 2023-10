Les astrobiologistes ont récemment constaté un regain d'intérêt pour les bactéries magnétotactiques (MTB) dans le domaine de l'astrobiologie. Ces micro-organismes ont la capacité de former des magnétofossiles, comme des nanocristaux magnétiques, ce qui soulève des questions quant à leur potentielle présence sur Mars. Les chercheurs ont découvert que les VTT vivaient dans des environnements extrêmes avec des niveaux de salinité, de température et de pH variables. En fait, certaines populations de MTB peuvent survivre à des conditions extraterrestres simulées, ce qui en fait un modèle pour l’étude de la vie martienne ancienne.

Les scientifiques ont identifié plusieurs biosignatures pouvant être utilisées pour détecter le MTB sur Terre et potentiellement sur Mars. Ces biosignatures comprennent la morphologie des magnétosomes, les propriétés magnétiques et la chimie. Les bactéries magnétotactiques possèdent une motilité flagellaire et contiennent des magnétosomes, des cristaux liés à la membrane composés de magnétite et de greigite. La présence de ces magnétofossiles dans les archives géologiques suggère que les MTB sont parmi les plus anciens procaryotes de la Terre.

La découverte de la météorite martienne Allan Hills 84001 en 1984 a encore alimenté l'intérêt pour le VTT en astrobiologie. Les magnétites nanocristallines incrustées dans les particules de carbonite trouvées dans la météorite présentent des similitudes avec le MTB. Cette découverte a conduit les chercheurs à explorer la possibilité d’une vie de type VTT sur Mars.

L’enquête sur la présence de MTB sur Mars nécessite des études plus approfondies. Les similitudes entre Mars et les débuts de la Terre rendent intrigante l’émergence d’une vie de type VTT sur la planète rouge. Le transport de ces micro-organismes vers des stations spatiales et des chambres de simulation peut aider à explorer leur potentiel de tolérance et leurs biosignatures distinctes.

En conclusion, l’étude des bactéries magnétotactiques connaît une renaissance en astrobiologie. Leur capacité à former des magnétofossiles et leur présence potentielle sur Mars ouvrent des perspectives passionnantes pour la compréhension de la vie extraterrestre ancienne. Des recherches et des explorations plus approfondies aideront à découvrir les mystères entourant ces micro-organismes fascinants.

Sources:

– Journal multidisciplinaire Nature d'écologie microbienne, doi : 10.1038/s41396-023-01495-w