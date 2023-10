Des restes de division cellulaire jouent un rôle dans la propagation du cancer

Dans une découverte surprenante, des chercheurs ont découvert que les restes du corps médian produits lors de la division cellulaire ne sont pas seulement des déchets cellulaires, mais contiennent en réalité du matériel génétique fonctionnel qui peut influencer le sort d’autres cellules, y compris leur transformation en cellules cancéreuses. Cette découverte remet en question la notion traditionnelle selon laquelle le milieu du corps est un site de recyclage cellulaire. Au lieu de cela, il sert d’organite impliqué dans la communication cellulaire.

La recherche, menée par une équipe dirigée par Ahna Skop, professeur de génétique à l'Université du Wisconsin-Madison, et des collaborateurs de diverses institutions, a analysé le contenu des corps médians et a suivi les interactions des restes du corps médian après la division cellulaire. Ils ont découvert que le corps intermédiaire contient de l’ARN et la machinerie cellulaire nécessaire à la production de protéines. L'ARN du corps intermédiaire n'est pas directement impliqué dans la division cellulaire mais code plutôt pour des protéines liées aux activités cellulaires telles que la pluripotence (la capacité de se développer en différents types de cellules) et l'oncogenèse (formation de tumeurs).

Alors que certains restes du milieu du corps sont réabsorbés par les cellules filles, d'autres peuvent dériver et être absorbés par des cellules distantes, influençant potentiellement leur comportement en utilisant l'ARN inclus comme leurs propres modèles. Des recherches antérieures ont montré que les cellules cancéreuses sont plus susceptibles d’ingérer les corps moyens et leur cargaison génétique que les cellules souches.

Les chercheurs pensent que ces résultats ont des implications significatives pour la détection et le traitement du cancer. Ils ont identifié un gène appelé Arc, qui joue un rôle crucial dans le chargement d’ARN dans le corps médian. Ce gène, précédemment associé à la formation de la mémoire dans les cellules cérébrales, serait essentiel à la communication cellulaire médiée par l'ARN.

Les recherches futures visent à exploiter la puissance de l’ARN du milieu du corps pour l’administration de médicaments ou pour inhiber la division des cellules cancéreuses. L'équipe détient également un brevet en instance pour de nouvelles méthodes permettant d'isoler les structures médianes du corps, ce qui peut améliorer le diagnostic du cancer.

Source : Université du Wisconsin-Madison

Définitions:

– Midbody : Structure formée lors de la division cellulaire entre cellules filles, impliquée dans la communication cellulaire.

– ARN : Molécule impliquée dans la production de protéines à partir de l’information génétique codée dans l’ADN.

– Pluripotence : Capacité d’une cellule à se développer en différents types de cellules dans l’organisme.

– Oncogenèse : Processus de formation d’une tumeur conduisant au développement d’un cancer.

Source : Sungjin Park et al, Le corps médian et le reste du corps médian des mammifères sont des sites d'assemblage pour l'ARN et la traduction localisée, Developmental Cell (2023).