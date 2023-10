En souvenir d'Hubert Reeves : un astrophysicien captivant

By

Hubert Reeves, astrophysicien de renom, est décédé le 13 octobre 2021, à l'âge de 91 ans. Sa narration captivante et sa capacité à mélanger connaissances scientifiques et imagination ont fait de lui une figure appréciée dans le domaine. Les contributions de Reeves à notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons étaient incommensurables.

Né le 13 juillet 1932 à Montréal, Reeves parlait souvent avec tendresse de son enfance et de l'influence de sa famille sur son amour pour la science. Ayant grandi dans une maison en bois surplombant le lac Saint-Louis, il gardait des souvenirs de balades en canot, d'observation des étoiles avec sa mère et des histoires enchanteresses racontées par sa grand-mère, Charlotte Tourangeau. Ces expériences ont éveillé son talent pour la narration et alimenté sa curiosité pour le cosmos.

Reeves a poursuivi des études de physique théorique et a terminé sa thèse de doctorat à l'Université Cornell de New York sous la direction d'Edwin Salpeter. C’est à cette époque qu’il se plonge dans l’histoire de l’univers, réalisant qu’être astrophysicien signifiait devenir historien du cosmos et de la matière.

L'une des contributions notables de Reeves a été sa collaboration avec Jean Audouze sur la création de trois éléments légers : le lithium, le béryllium et le bore. Grâce à leurs recherches, ils ont découvert que ces éléments se formaient lorsque des rayons cosmiques à haute énergie brisaient des noyaux de carbone, d’oxygène ou d’azote dans l’espace.

Reeves a eu une carrière diversifiée et marquante, depuis l'enseignement à Montréal jusqu'à devenir conseiller scientifique à la NASA. Cependant, il cherche de nouveaux horizons et finit par s'installer en France, où il devient éducateur public et conseiller scientifique. Il s'est lancé dans une deuxième carrière en tant que vulgarisateur scientifique, captivant le public par sa capacité à transmettre des concepts astronomiques complexes de manière pertinente.

Le premier manuscrit de Reeves, « Patience dans l'azur », a été initialement rejeté par plusieurs éditeurs qui pensaient que l'astronomie n'intéresserait pas les lecteurs. Cependant, grâce aux encouragements de ses amis et du physicien Jean-Marc Lévy-Leblond, le livre fut publié en 1981 et révéla le talent de Reeves pour donner vie aux merveilles du cosmos.

L'héritage d'Hubert Reeves est empreint de respect et d'émerveillement, inspirant d'innombrables personnes à explorer les mystères de l'univers. Sa capacité unique à fusionner connaissances scientifiques et narration continuera de captiver et d’éduquer les générations à venir.

Sources:

– Le Monde

– Franceinfo