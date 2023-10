La collision d’étoiles à neutrons : une solution au mystère de la constante de Hubble ?

By

Le taux d’expansion de l’univers, connu sous le nom de constante de Hubble, reste un mystère déroutant pour les astronomes. Deux méthodes différentes pour déterminer ce taux ont donné des valeurs incohérentes, ce qui a conduit les scientifiques à rechercher une troisième approche. Dans une étude récente publiée dans Astronomy & Astrophysics, des astrophysiciens proposent que la collision et la fusion d’étoiles à neutrons pourraient constituer la pièce manquante du puzzle.

Les collisions d'étoiles à neutrons entraînent une nouvelle explosion appelée kilonova. Les chercheurs ont découvert que ces kilonovas ont une symétrie sphérique remarquable, contrairement aux modèles précédents qui prédisaient une forme aplatie. De plus, malgré leur complexité, les kilonovas peuvent être décrites par une seule température et sont considérées comme de parfaits radiateurs ou « corps noirs ».

La nature symétrique des kilonovas et leur profil de température simple permettent aux astronomes de calculer avec précision leur luminosité. En comparant la luminosité d’une kilonova au point d’explosion à la quantité de lumière qui atteint la Terre après avoir parcouru des millions d’années-lumière, les scientifiques peuvent déterminer la distance de collision avec une étoile à neutrons. Cette mesure de distance offre un avantage unique par rapport aux méthodes précédentes utilisant des supernovas, qui peuvent émettre des quantités variables de lumière et nécessiter un étalonnage à l’aide d’autres étoiles.

Les chercheurs ont testé leur méthode de mesure basée sur la kilonova en étudiant une kilonova située à 140 millions d’années-lumière. En comparant la valeur de la constante de Hubble obtenue à partir de la mesure de la kilonova aux valeurs obtenues à partir de techniques basées sur le fond cosmique des micro-ondes, ils ont trouvé un accord plus étroit avec ces dernières.

Cependant, l’équipe prévient que davantage d’exemples sont nécessaires pour établir des résultats solides. Néanmoins, cette méthode offre une alternative plus propre et potentiellement plus précise pour déterminer la constante de Hubble, en contournant les sources d’incertitude connues.

En résumé, la collision et la fusion d’étoiles à neutrons, entraînant des explosions de kilonovas, pourraient constituer une troisième méthode pour déterminer le taux d’expansion de l’univers. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, cette approche semble prometteuse pour résoudre le mystère de longue date de la constante de Hubble.

Définitions:

– Étoiles à neutrons : restes stellaires résultant d’explosions de supernova, composés principalement de neutrons.

– Constante de Hubble : Vitesse à laquelle l’univers se développe, déterminée en mesurant les distances entre les galaxies.

– Supernovas : explosions stellaires énergétiques qui éclipsent temporairement des galaxies entières.

– Fond diffus cosmologique (CMB) : le faible rayonnement résiduel des premiers stades de l’univers.

– Kilonova : Événement explosif résultant de la collision et de la fusion d’étoiles à neutrons.

Sources:

– Article de revue : Astronomie et Astrophysique

– Auteurs de l'étude : Albert Sneppen, doctorant au Cosmic Dawn Center de l'Institut Niels Bohr, et Darach Watson, professeur agrégé au Cosmic Dawn Center