Les collisions d'étoiles à neutrons pourraient aider à résoudre le mystère de l'expansion cosmique

Les scientifiques ont longtemps été intrigués par les valeurs contradictoires obtenues par différentes méthodes de mesure du taux d’expansion de l’univers, connu sous le nom de constante de Hubble. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics suggère que les collisions entre étoiles à neutrons pourraient apporter une solution à ce mystère.

Les étoiles à neutrons sont les restes de supernovae, et lorsque deux de ces objets ultra-compacts tournent autour l’un de l’autre et fusionnent, ils produisent une explosion appelée kilonova. Les chercheurs ont découvert que ces explosions ont une forme remarquablement symétrique, contrairement aux modèles précédents. De plus, les kilonovas peuvent être décrites comme des radiateurs parfaits, émettant de la lumière à une seule température, ce qui les rend idéales pour des mesures précises.

La nature sphérique d'une kilonova et son profil de température simple permettent aux astronomes de calculer avec précision leur luminosité. En comparant la luminosité de la kilonova au point d’explosion à la quantité de lumière qui atteint la Terre après avoir parcouru des millions d’années-lumière, les scientifiques peuvent déterminer la distance jusqu’à la galaxie hébergeant la kilonova. Cela fournit une méthode alternative pour mesurer les distances cosmiques qui dépasse les incertitudes associées aux mesures de supernova.

Les chercheurs ont testé leur méthode à l’aide d’une kilonova située à environ 140 millions d’années-lumière de la Terre. Les résultats ont montré que la valeur obtenue pour la constante de Hubble à l’aide de cette méthode était plus proche de la valeur dérivée des mesures du fond diffus cosmologique que des mesures basées sur les supernovas.

Cependant, l’équipe prévient que davantage d’exemples sont nécessaires pour établir un résultat solide. Néanmoins, cette méthode offre une approche propre et sans calibrage pour étudier l’expansion cosmique.

