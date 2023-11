Dévoiler les secrets des blobs terrestres : des indices sur la collision de formation de la Lune

Les sismologues sont conscients depuis longtemps de l’existence de deux blobs énigmatiques de la taille d’un continent cachés au plus profond du manteau terrestre. Situées sous l’Afrique et le Pacifique Sud, ces masses denses intriguent les scientifiques depuis des décennies. Une étude récente a révélé une possibilité intrigante : ces taches bizarres pourraient être les restes d'un événement cataclysmique survenu au début de l'histoire de notre planète : la collision entre la jeune Terre et un objet de la taille de Mars connu sous le nom de Theia.

En exécutant des simulations informatiques de l’événement d’impact, les chercheurs ont émis l’hypothèse que la majeure partie de Theia avait été assimilée à la Terre, créant ainsi ces blobs particuliers. Les débris résiduels de l’impact se sont finalement rassemblés pour former la Lune, qui continue de tourner autour de notre planète jusqu’à ce jour. Les blobs, situés à environ 2,900 2 kilomètres sous la surface de la Terre, représentent environ XNUMX % de la masse totale de la Terre. Étonnamment, chaque goutte a une masse deux fois supérieure à celle de la Lune elle-même, ce qui en fait des structures véritablement massives au sein de notre planète.

Ces taches uniques ont été détectées pour la première fois par la sismologie, car les ondes sismiques se déplacent à un rythme plus lent dans ces régions que dans le manteau environnant. L'auteur principal de l'étude, le géophysicien Qian Yuan de Caltech, explique la signification en déclarant : « Les deux blobs constituent les plus grands écarts dans la structure de la Terre par rapport à une simple planète en couches. » Cette découverte fournit des preuves irréfutables de l’existence de Theia et de la collision qui a donné naissance à la Lune et qui a contribué à façonner l’histoire de la Terre.

Une enquête plus approfondie sur ces blobs pourrait fournir des échantillons de Theia, offrant un rare aperçu de la composition d'une autre planète. La teneur élevée en fer trouvée dans les blobs suggère qu’ils pourraient partager une matière source similaire avec les roches lunaires. Les futures missions lunaires pourraient potentiellement récupérer des roches du manteau lunaire qui partagent des oligo-éléments avec les blobs, fournissant ainsi des informations cruciales sur la collision et l'évolution de la Terre.

Comprendre la dynamique de cet impact géant hypothétique met non seulement en lumière l'évolution de notre planète, mais offre également des informations précieuses sur la formation et le développement d'autres planètes rocheuses au sein de notre système solaire et au-delà. Alors que nous nous efforçons de percer les mystères de notre univers, percer les secrets cachés dans les blobs énigmatiques de la Terre promet d'être une entreprise fascinante.

QFP

Q : Que sont les blobs dans le manteau terrestre ?

R : Les blobs du manteau terrestre sont des structures denses de la taille d'un continent situées sous l'Afrique et le Pacifique Sud. Les sismologues ont identifié ces masses inhabituelles depuis les années 1970.

Q : Qu’est-ce qui a causé la formation de ces blobs ?

R : Selon une étude récente, les blobs seraient les restes d'une collision entre la jeune Terre et un objet de la taille de Mars appelé Theia. Cet événement d'impact, survenu il y a plus de 4.46 milliards d'années, a projeté de la roche en fusion dans l'espace qui a finalement formé la Lune. Les restes de Theia, cependant, s'enfoncèrent dans le manteau terrestre, donnant naissance aux blobs.

Q : Comment les scientifiques étudient-ils les blobs ?

R : La sismologie joue un rôle essentiel dans l’étude des blobs terrestres. Les ondes sismiques se propagent plus lentement dans les régions où se trouvent les blobs, permettant aux scientifiques de détecter et d'analyser ces structures inhabituelles.

Q : Que peuvent nous dire les blobs sur l’évolution de la Terre ?

R : En analysant la composition et les propriétés des blobs, les scientifiques espèrent mieux comprendre les premiers stades de l’évolution de la Terre. L'étude de ces blobs pourrait offrir des indices sur le caractère distinctif de la Terre par rapport à d'autres planètes rocheuses et permettre une meilleure compréhension de l'habitabilité de notre planète.