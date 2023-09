Des archéologues découvrent une structure en bois vieille d'un demi-million d'années en Zambie

Les archéologues ont récemment découvert la plus ancienne structure en bois connue, datant de près d'un demi-million d'années. La découverte remarquable consiste en deux bûches imbriquées, avec une encoche intentionnellement créée dans la partie supérieure pour leur permettre de s'emboîter à angle droit. Les experts estiment que cette structure, située près des chutes de Kalambo, à la frontière entre la Zambie et la Tanzanie, servait probablement de plate-forme ou de passerelle en bois, fournissant une surface sèche pour stocker de la nourriture ou du bois de chauffage, ou potentiellement de fondation pour la construction d'une habitation.

La découverte a été faite en 2019 par une équipe de chercheurs, dont le professeur Geoff Duller de l'Université d'Aberystwyth au Royaume-Uni est l'un des principaux membres. En analysant les marques de coupe laissées par les outils en pierre, l'équipe a déterminé le but et la signification de cette ancienne structure en bois. Il offre un aperçu unique des capacités technologiques et de l’ingéniosité des premiers ancêtres humains.

Cette découverte met en lumière la sophistication des communautés préhistoriques et remet en question nos compréhensions antérieures de leurs capacités. Le savoir-faire délibéré requis pour créer une structure imbriquée suggère un niveau de savoir-faire et d’ingéniosité qui était auparavant méconnu. De plus, la longévité du bois comme matériau de construction dans ce contexte ancien est surprenante, compte tenu des défis de préservation sur une période aussi longue.

Des investigations et des analyses plus approfondies devront être menées pour approfondir notre compréhension de cette découverte remarquable. En étudiant les matériaux, l’environnement et les techniques de datation, les chercheurs peuvent obtenir des informations précieuses sur la vie des premiers humains et améliorer notre connaissance de l’histoire humaine.

Sources:

CNN