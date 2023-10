Étoile de mer juvénile à couronne d’épines : des prédateurs résilients face au changement climatique

By

Des biologistes marins de l’Université de Sydney ont découvert que les juvéniles d’étoiles de mer à couronne d’épines possèdent une capacité remarquable à tolérer les vagues de chaleur. Cette tolérance à la chaleur leur permet de survivre dans des eaux chaudes, même à des niveaux mortels pour les coraux. Par conséquent, à mesure que les étoiles de mer deviennent des prédateurs carnivores, elles constituent une menace importante pour la repousse des récifs coralliens.

L'étoile de mer couronne d'épines, originaire de la Grande Barrière de Corail et de la région Indo-Pacifique, est considérée comme une espèce préoccupante en raison des dégâts importants qu'elle inflige aux coraux. Bien qu’ils se classent derrière les cyclones et les épisodes de blanchissement en termes d’impact sur la mortalité des coraux, leur capacité à résister au réchauffement des eaux exacerbe les effets destructeurs du changement climatique sur les récifs.

La recherche, dirigée par le professeur Maria Byrne de l'École des sciences de la vie et de l'environnement de l'Université de Sydney, souligne que les étoiles de mer juvéniles à couronne d'épines présentent une tolérance à la chaleur plus élevée que leurs homologues adultes. Cela signifie que même si les étoiles de mer adultes déclinent en raison de facteurs tels que la rareté des coraux ou le stress thermique, leurs jeunes herbivores peuvent patiemment attendre le moment opportun pour se transformer en prédateurs carnivores.

Le blanchissement et la mort des coraux peuvent survenir lorsque la température des océans augmente de 1 à 3 degrés Celsius au-dessus du maximum normal de l'été. L'équipe du professeur Byrne a découvert que les jeunes étoiles de mer couronne d'épines peuvent tolérer des températures près de trois fois supérieures à celles provoquant le blanchissement des coraux. Cette résilience, combinée à l’augmentation de l’habitat des décombres résultant de la mortalité des coraux, permet à la population d’étoiles de mer de croître au fil du temps.

Lors des poussées de la phase adulte, les étoiles de mer couronne d'épines consomment avec voracité le corail dur, laissant derrière elles des squelettes sans vie. Ces squelettes finissent par abriter des algues avant de se détériorer. La mortalité des coraux causée par le blanchissement a un effet similaire, car les coraux morts restants servent d'habitat à la progéniture des étoiles de mer mangeuses d'algues. Les juvéniles peuvent survivre des années jusqu'à ce que le récif se régénère, donnant finalement naissance à une nouvelle génération de prédateurs mangeurs de corail.

Bien que les causes exactes des épidémies d’étoiles de mer couronne d’épines restent insaisissables, des facteurs tels que la surpêche, l’accumulation de nutriments dans l’eau et la mortalité des coraux induite par le blanchissement contribuent à leur prolifération. Les chercheurs ont également découvert que la capacité des juvéniles à survivre dans des conditions de réchauffement découle de leur petite taille, qui réduit leurs besoins physiologiques, et de leur capacité à se nourrir de diverses sources de nourriture.

Dans l’ensemble, l’étude met en lumière la façon dont les étoiles de mer juvéniles à couronne d’épines sont résilientes face aux vagues de chaleur et prospèrent dans les eaux qui se réchauffent. Comprendre la dynamique de ces étoiles de mer prédatrices et leur impact sur les récifs coralliens est crucial pour comprendre les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes marins.

