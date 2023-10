Les étoiles de mer juvéniles à couronne d'épines montrent leur résilience au réchauffement des eaux, révèle une nouvelle étude

Une nouvelle étude publiée dans la revue Global Change Biology a révélé que les étoiles de mer juvéniles à couronne d'épines présentent un niveau élevé de tolérance à la chaleur, ce qui pourrait aggraver les effets néfastes du changement climatique sur les récifs coralliens. Les étoiles de mer à couronne d'épines sont originaires de la Grande Barrière de Corail et de la région Indo-Pacifique, et on sait que leurs populations causent des dommages importants aux coraux.

La recherche, dirigée par le professeur Maria Byrne de l'École des sciences de la vie et de l'environnement de l'Université de Sydney, suggère que même si les étoiles de mer adultes déclinaient en raison du réchauffement des océans provoqué par le changement climatique, les jeunes étoiles de mer pourraient attendre que les conditions soient favorables pour se développer. en adultes carnivores. Cette résilience au réchauffement des eaux pourrait exacerber l'impact de l'étoile de mer sur les récifs coralliens, déjà au troisième rang en termes de mortalité corallienne, suite aux cyclones et aux épisodes de blanchissement.

L’étude souligne l’importance de comprendre les différentes étapes de la vie des étoiles de mer couronne d’épines et la manière dont elles réagissent aux changements environnementaux. Cela soulève également des inquiétudes quant aux conséquences potentielles à long terme du changement climatique sur les récifs coralliens et souligne la nécessité de stratégies de gestion efficaces pour atténuer l'impact de cette espèce sur les coraux.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes à l'origine de la tolérance à la chaleur des étoiles de mer et leurs implications pour les écosystèmes des récifs coralliens. Cette étude contribue à un ensemble croissant de connaissances sur la dynamique complexe entre les organismes marins et le changement climatique. Cela souligne l’urgence de trouver des moyens de protéger et de préserver les récifs coralliens, qui constituent non seulement un écosystème vital mais aussi une source cruciale de moyens de subsistance pour de nombreuses communautés côtières.

Définitions:

– Étoile de mer couronne d’épines : espèce d’étoile de mer originaire de la Grande Barrière de Corail et de la région Indo-Pacifique, connue pour causer des dégâts importants aux récifs coralliens.

– Mortalité des coraux : Mort des colonies de coraux, souvent causée par divers facteurs tels que la pollution, les maladies et le changement climatique.

La source:

– Revue Global Change Biology, recherche publiée dirigée par le professeur Maria Byrne de l'École des sciences de la vie et de l'environnement de l'Université de Sydney.