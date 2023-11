Une nouvelle étude révèle l’impact de la qualité de l’air sur la séquestration du carbone

Une étude récente menée par la Carnegie Institution for Science a mis en évidence l’impact significatif de la qualité de l’air sur la séquestration naturelle du carbone par les plantes. Les chercheurs ont découvert qu’une meilleure qualité de l’air peut accroître la capacité des plantes à absorber le dioxyde de carbone atmosphérique, atténuant ainsi le changement climatique. Cette découverte souligne le rôle crucial que jouent les activités humaines et la pollution par les aérosols dans le processus d’absorption du carbone par les plantes.

L'étude a utilisé des données satellitaires pour analyser la corrélation entre l'activité photosynthétique et la pollution par aérosols en Europe. Les résultats ont révélé que les plantes captent plus de carbone le week-end, lorsqu’il y a moins de pollution industrielle et moins de personnes faisant la navette. Cette observation met en lumière les effets négatifs d’une mauvaise qualité de l’air, provoquée par les aérosols émis lors des déplacements domicile-travail et de la combustion de combustibles fossiles ou de bois, sur le processus naturel d’absorption du carbone par les plantes.

Des études antérieures ont montré que la pollution par les aérosols peut réduire les rendements des cultures agricoles jusqu'à 20 pour cent, soulignant encore davantage les conséquences néfastes de la pollution atmosphérique sur la productivité des plantes.

L'équipe de recherche a utilisé une technique innovante qui exploite la fluorescence émise lors de la photosynthèse pour mesurer l'activité photosynthétique. Ils ont comparé ces données avec les mesures d’aérosols obtenues à partir de la suite de radiomètres d’imagerie infrarouge visible. En se concentrant sur l’Europe, où existent des modèles établis d’activité humaine tout au long de la semaine, l’étude a révélé un cycle hebdomadaire récurrent de l’activité photosynthétique. La photosynthèse atteint son maximum le week-end et diminue en semaine, en corrélation inverse avec les niveaux de pollution par les aérosols.

Les implications de cette étude sont considérables, notamment en ce qui concerne les efforts d'atténuation du changement climatique. La recherche suggère que la réduction de la pollution particulaire afin de maintenir une activité photosynthétique au niveau du week-end tout au long de la semaine pourrait éliminer chaque année 40 à 60 mégatonnes de dioxyde de carbone, augmentant ainsi la productivité agricole sans augmenter les terres cultivées. Ces résultats ont des implications politiques importantes, en particulier pour les gouvernements européens travaillant sur les systèmes de captage et de stockage du carbone.

En conclusion, cette étude souligne le rôle essentiel que joue la qualité de l’air dans la séquestration naturelle du carbone par les plantes. L’amélioration de la qualité de l’air profite non seulement à la santé humaine, mais renforce également la capacité des plantes à lutter contre le changement climatique en absorbant efficacement le dioxyde de carbone atmosphérique.

QFP

1. Qu’est-ce que la séquestration du carbone ?

La séquestration du carbone fait référence au processus de capture et de stockage du dioxyde de carbone atmosphérique, l'un des principaux gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Ce processus peut se produire naturellement dans des écosystèmes tels que les forêts, les océans et le sol, ainsi que par des méthodes conçues par l'homme.

2. Comment les plantes contribuent-elles à la séquestration du carbone ?

Les plantes, grâce au processus de photosynthèse, absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le transforment en matière organique. Ce carbone est stocké sous forme de biomasse dans les arbres, les plantes et le sol. Par conséquent, des forêts saines et en croissance servent de puits de carbone essentiels, stockant des quantités importantes de carbone sur de longues périodes.

3. Quelles sont les méthodes de séquestration du carbone conçues par l’homme ?

Les méthodes de séquestration du carbone conçues par l'homme incluent des technologies telles que le captage et le stockage du carbone (CSC), dans lesquelles les émissions de CO2 provenant de sources industrielles et liées à l'énergie sont captées et stockées sous terre dans des formations géologiques. Une autre méthode est la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS), qui combine la production d’énergie de la biomasse avec le CSC.

4. Comment la qualité de l’air peut-elle affecter la séquestration du carbone ?

La qualité de l’air, en particulier la pollution par les aérosols, peut avoir des effets négatifs sur la séquestration du carbone. Les aérosols, émis par des activités telles que les déplacements domicile-travail et la combustion de combustibles fossiles ou de bois, peuvent diminuer l'efficacité de la photosynthèse des plantes. En améliorant la qualité de l'air et en réduisant la pollution particulaire, la capacité des plantes à absorber le dioxyde de carbone et à contribuer à la séquestration du carbone peut être renforcée.

Source : Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)