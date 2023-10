Octobre est le mois de l'économie circulaire : réduire, réutiliser et réutiliser à Mississauga

Saviez-vous que près de 50 % des déchets envoyés à la décharge peuvent être réutilisés, réutilisés ou valorisés ? Dans un modèle d’économie circulaire, rien n’est gaspillé. Les produits et matériaux sont réutilisés, réparés, remis à neuf, réutilisés ou recyclés. Mississauga célèbre le Mois de l'économie circulaire en octobre, soulignant l'importance de réduire les déchets, d'économiser l'énergie et de réduire les émissions de carbone.

La Ville de Mississauga organise divers événements pour promouvoir les pratiques de réduction des déchets et d'économie circulaire. L'un des événements est la campagne de collecte de recyclage en partenariat avec les partenaires du projet vert de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région. Du 10 au 22 octobre, les résidents peuvent déposer les vêtements, textiles et appareils électroniques dont ils ne veulent plus dans des endroits désignés dans toute la ville. Tous les vêtements seront donnés à Diabète Canada, tandis que les appareils électroniques seront recyclés par l'Electronic Recycling Association.

Si vous souhaitez apprendre à réparer vos vêtements et éviter d'acheter de nouveaux produits, les bibliothèques de Mississauga proposent des programmes d'artisanat où vous pouvez apprendre à coudre à la main ou avec une machine à coudre. Ces programmes sont disponibles à la bibliothèque Burnhamthorpe, à la bibliothèque Courtneypark, à la bibliothèque Meadowvale et à la bibliothèque Woodlands.

La Ville de Mississauga est également à la recherche de bénévoles possédant de l'expérience dans la réparation de vélos, d'articles ménagers, d'électroménagers, de bijoux, d'appareils électroniques ou de vêtements. Cette opportunité de bénévolat vise à prolonger la durée de vie des produits et à sensibiliser à la réduction des déchets et à l'économie circulaire.

En plus de ces initiatives, il existe d’autres moyens de réduire les déchets à la maison. Le compostage des restes de nourriture, l'utilisation de sacs, de bouteilles et de tasses réutilisables, ainsi que l'emprunt ou la location d'articles moins fréquemment utilisés sont autant de moyens efficaces de minimiser les déchets et les émissions de carbone.

Mississauga s'engage à diriger les efforts de lutte contre le changement climatique et à mettre en œuvre des initiatives de durabilité environnementale par le biais de son Plan d'action sur le changement climatique. En adoptant les principes de l'économie circulaire et en participant activement aux pratiques de réduction des déchets, les résidents peuvent avoir un impact significatif sur la création d'un avenir plus durable pour la ville.

Sources: Ville de Mississauga