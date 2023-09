Une nouvelle échelle de pression révèle que le noyau interne de la Terre contient le double de matériaux légers par rapport aux estimations précédentes

Les scientifiques du centre SPring-8 de RIKEN ont développé une nouvelle échelle de pression qui permet une mesure plus précise de la pression, en particulier dans le noyau terrestre. Il a été constaté que l’échelle précédente surestimait la pression de plus de 20 %. Grâce à une technologie avancée de rayons X, les chercheurs ont pu éviter de grandes approximations et ont découvert que le noyau interne de la Terre contient environ le double de la quantité de matière lumineuse estimée précédemment. Leurs découvertes ont des implications significatives pour la compréhension de la composition de la Terre et de son évolution.

Une échelle de pression précise est cruciale pour comprendre la composition de la Terre, en particulier son noyau. Bien qu’il soit largement admis que le noyau est principalement composé de fer, des preuves suggèrent qu’il contient également des matériaux plus légers. En utilisant la nouvelle échelle de pression pour interpréter un modèle sismologique, l’équipe de recherche a découvert que le noyau interne contient environ le double de la quantité de matière légère qu’on pensait auparavant. En fait, la masse totale de matière légère dans l’ensemble du noyau est probablement cinq fois ou plus supérieure à celle de la croûte terrestre.

Pour déterminer la nouvelle échelle de pression, les chercheurs ont utilisé la diffusion inélastique des rayons X (IXS) pour mesurer la vitesse du son d'un échantillon de rhénium sous pression. Ils ont écrasé un minuscule échantillon de rhénium entre deux cristaux de diamant dans une cellule à enclume en diamant. En mesurant soigneusement les changements d’énergie des rayons X diffusés par le rhénium, les chercheurs ont pu déterminer la vitesse du son et la densité de l’échantillon, ce qui leur a permis de calculer la pression.

La densité du rhénium à haute pression est relativement facile à mesurer, tandis que la mesure de la vitesse du son est plus difficile. Cependant, les travaux de l'équipe ont ouvert la voie à d'autres scientifiques pour utiliser une mesure de densité plus simple pour déterminer la pression.

Les implications de cette nouvelle échelle de pression vont au-delà de la simple compréhension de la composition de la Terre. Cela suggère également qu'une réévaluation de la dépendance à la pression de diverses propriétés des matériaux est nécessaire, car la plupart des mesures précédentes ont été effectuées à des pressions similaires ou supérieures à celle du noyau terrestre. De plus, on peut s’attendre à des changements similaires dans la structure d’autres planètes si l’on considère la nouvelle échelle de pression.

En conclusion, le développement d'une nouvelle échelle de pression utilisant une technologie avancée de rayons X a permis de mesurer plus précisément la pression dans le noyau terrestre. La découverte que le noyau interne contient le double de la quantité de matière légère estimée précédemment a des implications significatives pour notre compréhension de la composition de la Terre et de son évolution.

