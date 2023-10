La NASA célèbre son 65e anniversaire avec une simulation de mission sur Mars d'un an

By

La NASA a récemment célébré son 65e anniversaire en commémorant les 100 jours de sa première tentative de simulation d'une mission d'un an sur Mars. La simulation, appelée Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), a débuté le 25 juin au Johnson Space Center de la NASA à Houston. L'équipage de quatre personnes est entré dans l'habitat de 1,700 378 pieds carrés pour reproduire les conditions à la surface de Mars pendant XNUMX jours.

Au cours de la simulation, l'équipage participe à des activités que la NASA espère que les astronautes réaliseront une fois qu'ils auront atteint la surface martienne. Cela inclut vivre et faire de l'exercice dans l'habitat, ainsi que s'occuper d'un système de croissance des cultures. La NASA s'intéresse particulièrement à la compréhension des avantages physiologiques et psychologiques de la culture d'aliments frais lors des missions sur Mars.

L'habitat CHAPEA comprend des zones de vie et d'exercice, ainsi que des espaces pour la croissance des cultures. Le système de culture des cultures est similaire aux installations de jardinage intérieur, avec des dispositions pour l’eau, les nutriments et l’éclairage. Cette configuration permet à la NASA de simuler le système alimentaire prévu pour les futures missions sur Mars, où les vivres seront envoyés avant l'équipage.

En plus de s'occuper des cultures, l'équipage entreprend également d'autres activités liées à la mission. Cela comprend des voyages simulés dans une zone de bac à sable ressemblant à la surface martienne, la réalisation d'opérations robotiques et l'entretien de l'habitat. L’équipage connaît également des retards de communication avec le monde extérieur pour simuler les conditions auxquelles les futurs explorateurs seront confrontés.

Contrairement aux vrais astronautes, l’équipage volontaire du CHAPEA a la possibilité de partir à tout moment. La mission sert à tester l’endurance mentale et valide les techniques permettant de faire face à l’isolement et au confinement pendant de longues périodes. La simulation aide également la NASA à recueillir des données et des informations pour les futures missions spatiales de longue durée.

Le voyage de la NASA a commencé il y a 65 ans, en réponse aux progrès de l'Union soviétique dans l'espace. L'agence a été créée le 1er octobre 1958 et a depuis franchi de nombreuses étapes, notamment l'atterrissage d'astronautes sur la Lune lors des missions Apollo. Ces dernières années, la NASA s'est concentrée sur les vols spatiaux habités et prépare désormais les missions Artemis, visant à raviver l'enthousiasme pour l'exploration humaine.

