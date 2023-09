La NASA et l'ESA collaborent sur une mission ambitieuse de retour d'échantillons sur Mars

By

La NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA) travaillent ensemble pour ramener les premiers échantillons de Mars sur Terre pour une étude détaillée. Cette campagne sans précédent vise à répondre à la question de savoir si une vie ancienne a jamais existé sur la planète rouge. Le rover Mars Perseverance, actuellement sur Mars, collecte un ensemble diversifié d’échantillons scientifiquement sélectionnés qui pourraient fournir des informations précieuses.

L'Independent Review Board (IRB), créé par la NASA en mai 2023, a récemment évalué les plans techniques, de coûts et de calendrier de la mission Mars Sample Return. Dans son rapport, l'IRB a reconnu l'importance scientifique de la mission mais a exprimé ses inquiétudes concernant le budget et d'autres domaines. Le comité a fourni 20 conclusions et 59 recommandations à la NASA.

Pour répondre à ces préoccupations, la NASA a formé une équipe dirigée par Sandra Connelly pour examiner le rapport. L’équipe formulera des recommandations sur la voie à suivre pour le retour des échantillons sur Mars dans le cadre d’un programme scientifique équilibré. La NASA retardera la confirmation du coût et du calendrier officiels de la mission jusqu'à ce que cet examen soit terminé.

La mission Mars Sample Return est un programme très complexe impliquant de multiples développements et interfaces parallèles. Il comprend le premier lancement depuis la surface d'une autre planète et le premier rendez-vous en orbite sur une autre planète. La mission représente une étape importante dans l'exploration spatiale et s'aligne sur le programme Artemis de la NASA visant à terme à envoyer des humains sur Mars.

Le retour d’échantillons de Mars est une priorité absolue dans l’exploration du système solaire. Il a été identifié comme l’un des objectifs les plus prioritaires par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine. Les échantillons ramenés sur Terre révolutionneront notre compréhension de Mars et fourniront des informations précieuses sur la possibilité d’une vie passée sur la planète.

