L'expérience Mars Oxygen de la NASA génère de l'oxygène sur la planète rouge

La NASA a annoncé une étape majeure dans ses projets d'habitation à long terme sur Mars. L'expérience d'utilisation des ressources in situ sur Mars Oxygen (MOXIE) de l'agence spatiale a réussi à générer suffisamment d'oxygène pour nourrir un petit chien pendant 10 heures sur la planète rouge. MOXIE, un appareil de 40 livres de la taille d'un micro-ondes, était attaché au rover Perseverance qui a atterri sur Mars en février 2021.

Depuis plus de deux ans, MOXIE travaille à extraire des traces d'oxygène de l'atmosphère martienne. Grâce à un processus électrochimique, il sépare un atome d’oxygène de chaque molécule de dioxyde de carbone présente dans l’atmosphère. L'atmosphère de Mars est composée de 95 % de dioxyde de carbone, 3 % d'azote, 1.6 % d'argon et de petites quantités d'oxygène.

L'objectif principal de MOXIE est de développer des technologies capables de produire de l'air respirable et du propulseur de fusée pour les futurs astronautes. Tout au long de sa mission, MOXIE a réussi à générer 122 grammes d'oxygène, ce qui équivaut à la quantité consommée par un petit chien en 10 heures. À son efficacité maximale, l'appareil produisait 12 grammes d'oxygène par heure, dépassant l'objectif initial de la NASA.

L'administratrice adjointe de la NASA, Pam Melroy, a exprimé son enthousiasme face au succès de MOXIE, déclarant qu'« il est possible d'extraire de l'oxygène de l'atmosphère de Mars, un oxygène qui pourrait aider à fournir de l'air respirable ou du propulseur de fusée aux futurs astronautes ». Elle a souligné l’importance du développement de technologies permettant d’utiliser les ressources de Mars et de la Lune, car cela permettrait une présence lunaire à long terme, une économie lunaire robuste et, à terme, soutiendrait l’exploration humaine de Mars.

Cette réalisation de MOXIE constitue une avancée significative dans les ambitions de la NASA en matière de missions habitées vers Mars. La technologie développée par MOXIE pourrait être cruciale pour assurer la survie et la pérennité des futurs astronautes sur la planète rouge.

