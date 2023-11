Un chimiste robotique spatial pourrait révolutionner la production d’oxygène sur Mars

By

Des chercheurs chinois ont dévoilé un projet révolutionnaire qui pourrait révolutionner la production d'oxygène sur Mars. À l’aide d’une machine de la taille d’un réfrigérateur équipée d’une intelligence artificielle et d’un bras robotique, l’équipe a réussi à analyser les matériaux de cinq météorites trouvées à la surface de la planète. En identifiant une formule chimique permettant de séparer l’oxygène de l’eau, cette technologie innovante a le potentiel de créer de l’oxygène à partir des ressources martiennes. Les chercheurs estiment qu’il aurait fallu plus de 2,000 XNUMX ans à un humain pour parvenir au même résultat.

Pourquoi la production d’oxygène est-elle cruciale sur Mars ? Les propulseurs de fusée et les systèmes de survie nécessitent des quantités substantielles d’oxygène, sur lesquelles on ne peut pas compter uniquement dans l’atmosphère martienne. Cependant, avec le développement de ce chimiste robotique à intelligence artificielle, le besoin de transporter des fournitures génératrices d’oxygène depuis la Terre pourrait être éliminé. De plus, le système est conçu pour fonctionner de manière autonome, réduisant ainsi la nécessité d’une surveillance humaine.

Le scientifique principal Jun Jiang de l'Université des sciences et technologies de Chine à Hefei a souligné les capacités de leur création. "Nous avons développé un système d'IA robotique doté d'un cerveau chimique", a-t-il déclaré. "Nous pensons que notre machine peut utiliser des composés contenus dans les minerais martiens sans assistance humaine." Ce robot chimiste offre une possibilité passionnante pour l’exploration future de Mars, ouvrant des portes au-delà de la production d’oxygène. Jiang a souligné son potentiel à créer divers produits chimiques, notamment des engrais végétaux. De plus, il a laissé entendre que la technologie pourrait également être appliquée au sol lunaire.

Bien que ce projet marque un pas en avant significatif, il convient de noter que le rover Perseverance de la NASA transporte déjà un dispositif expérimental appelé MOXIE qui a réussi à produire à plusieurs reprises de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. MOXIE a généré à ce jour plus de 120 grammes d'oxygène, une quantité suffisante pour nourrir un petit chien pendant dix heures. La mise à l’échelle de cette technologie semble réalisable, car elle a le potentiel de produire deux à trois kilogrammes d’oxygène par heure.

Une production efficace d’oxygène est d’une importance cruciale dans l’exploration spatiale, chaque astronaute à bord de la Station spatiale internationale ayant besoin d’environ 840 grammes d’oxygène par jour. Le développement d’un robot chimiste spatial représente un progrès significatif en matière de durabilité et d’autosuffisance pour les futures missions sur Mars. En utilisant les ressources locales et en tirant parti de l’intelligence artificielle, les humains peuvent réduire leur dépendance à l’égard des approvisionnements en provenance de la Terre, permettant ainsi des voyages spatiaux de longue durée et d’éventuels efforts de colonisation.

QFP

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle (IA) ?

L'intelligence artificielle (IA) fait référence au développement de systèmes informatiques possédant la capacité d'effectuer des tâches qui nécessiteraient généralement l'intelligence humaine. Ces tâches comprennent l'analyse des données, la prise de décisions et la résolution de problèmes.

Qu’est-ce que MOXIE ?

MOXIE, abréviation de Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, est un dispositif expérimental porté par le rover Perseverance de la NASA. Son objectif est de démontrer la faisabilité de produire de l’oxygène à partir de l’atmosphère martienne grâce à un processus appelé électrolyse des oxydes solides.

Quelle quantité d’oxygène MOXIE peut-il produire ?

MOXIE a réussi à produire plus de 120 grammes d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, ce qui équivaut à nourrir un petit chien pendant dix heures. La mise à l’échelle de cette technologie pourrait potentiellement produire deux à trois kilogrammes d’oxygène par heure.

Pourquoi la production d’oxygène est-elle cruciale pour les missions sur Mars ?

L’oxygène est essentiel aux propulseurs des fusées et aux systèmes de survie, qui consomment des quantités importantes d’oxygène. Comme l’atmosphère martienne ne peut pas reconstituer l’approvisionnement en oxygène, sa production à partir de ressources locales sur Mars réduit le besoin de transport de fournitures génératrices d’oxygène depuis la Terre.

Le robot chimiste spatial peut-il créer d’autres produits chimiques ?

Selon les chercheurs, le robot chimiste spatial a le potentiel de créer divers produits chimiques au-delà de l’oxygène. Par exemple, il pourrait potentiellement développer des méthodes de production d’engrais pour plantes. La technologie offre des possibilités d’exploration au-delà de la production d’oxygène.