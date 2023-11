La mission InSight de la NASA sur Mars a fourni de nouvelles données révolutionnaires qui révèlent des détails fascinants sur la structure interne de la planète, mettant en lumière l'histoire évolutive de Mars et sa capacité à maintenir la vie. Des découvertes récentes publiées dans la revue Nature suggèrent que Mars est enveloppée dans une « couverture » de silicate fondu qui entoure son noyau, fournissant des indices cruciaux sur la formation et la transformation de la planète au fil du temps.

Lors d'une analyse sismique menée par une équipe internationale de chercheurs, une fine couche de silicates fondus a été découverte entre le manteau et le noyau de Mars. Cette couche fondue indique que le noyau de Mars est plus petit et plus dense que ce qui était estimé précédemment, ce qui correspond plus étroitement à d'autres données géophysiques et à notre compréhension des météorites martiennes. Il agit comme une « couverture chauffante », empêchant le cœur de refroidir et de concentrer les éléments radioactifs générateurs de chaleur.

L’absence de champ magnétique actif autour de Mars présente un intérêt particulier. Ce manque de protection rend la planète vulnérable aux vents solaires violents, entraînant la perte des eaux de surface et les rendant inhospitalières à la vie. Les différences internes entre Mars et la Terre, y compris cette couche en fusion, pourraient expliquer pourquoi la Terre possède un champ magnétique protecteur qui manque à Mars.

Selon Henri Samuel, auteur principal du document de recherche et scientifique du Centre national français de la recherche scientifique, la couche fondue a des implications importantes pour la génération du champ magnétique de Mars. Des sources externes, telles que des impacts énergétiques ou des mouvements du noyau induits par des interactions avec d'anciens satellites, peuvent être nécessaires à la formation du champ magnétique au début de l'histoire de Mars.

Les découvertes de l'équipe soutiennent la théorie selon laquelle Mars était autrefois un océan de magma en fusion qui s'est ensuite cristallisé, laissant derrière elle une couche de fonte de silicate enrichie en fer et en éléments radioactifs à la base de son manteau. La présence de ces couches a des conséquences importantes sur notre compréhension de l’évolution planétaire, notamment sur la manière dont les champs magnétiques sont générés et entretenus, sur la façon dont les planètes se refroidissent au fil du temps et sur la façon dont la dynamique de leur intérieur change.

Alors que la mission InSight de la NASA s'est officiellement terminée en décembre 2022, l'analyse des données collectées se poursuit. Alors que des chercheurs comme Vedran Lekic, co-auteur de l'article et professeur de géologie à l'Université du Maryland, réexaminent des modèles antérieurs de la structure de Mars à l'aide de la sismologie, ils continuent de découvrir de nouvelles informations. Ces découvertes amélioreront non seulement notre compréhension de Mars, mais contribueront également aux futures missions vers d'autres corps célestes comme la Lune et Vénus.

QFP

1. Qu’a découvert la mission InSight sur Mars ?

La mission InSight a révélé la présence d'une couche de silicate fondu entourant le noyau de Mars, offrant ainsi un aperçu de la formation et de l'évolution de la planète.

2. Pourquoi la couche fondue est-elle importante ?

La couche fondue agit comme une « couverture chauffante », empêchant le cœur de refroidir et de concentrer les éléments radioactifs générateurs de chaleur. Sa présence contribue à expliquer pourquoi Mars ne possède pas de champ magnétique actif.

3. Quelles implications l’absence de champ magnétique a-t-elle pour Mars ?

Sans champ magnétique protecteur, Mars est sensible aux vents solaires violents, provoquant la perte des eaux de surface et la rendant inhospitalière à la vie.

4. Quelle est la cause des différences dans la génération de champs magnétiques entre la Terre et Mars ?

La structure interne de Mars, y compris la couche en fusion, suggère que des sources externes telles que des impacts énergétiques ou des interactions avec d'anciens satellites pourraient avoir joué un rôle dans la formation du champ magnétique terrestre.

5. Comment ces découvertes contribuent-elles à notre connaissance de l’évolution planétaire ?

Comprendre la présence de la couche fondue et son impact sur la génération de champs magnétiques permet de mieux comprendre comment les planètes se refroidissent au fil du temps et comment leur dynamique intérieure change.

Sources:

