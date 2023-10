La reconstruction de Pierolapithecus catalaunicus donne un aperçu des grands singes et de l'évolution humaine

Des scientifiques du Musée américain d'histoire naturelle, du Brooklyn College et de l'Institut catalan de paléontologie Miquel Crusafont ont reconstruit le crâne endommagé de Pierolapithecus catalaunicus, un ancien singe qui vivait il y a environ 12 millions d'années. Pierolapithecus catalaunicus appartenait à un groupe de singes aujourd'hui disparus qui habitaient l'Europe il y a entre 15 et 7 millions d'années. Cette espèce est unique car les chercheurs ont accès à la fois à son crâne et à un squelette partiel du même individu, fournissant ainsi des preuves fossiles complètes.

L'importance de Pierolapithecus catalaunicus réside dans son rôle dans la compréhension de la trajectoire évolutive des grands singes et des humains. En analysant les traits du visage de cet ancien singe, les scientifiques peuvent établir des liens évolutifs cruciaux et mieux comprendre nos propres origines. La reconstruction de son crâne et de ses dents permet de situer avec précision l'espèce sur l'arbre généalogique des hominidés. Il fournit également des informations sur la biologie et les déplacements de l'animal dans son environnement.

La reconstruction du crâne de Pierolapithecus grâce à des tomodensitogrammes a permis aux chercheurs de comparer sa structure faciale à celle d'autres espèces de primates et de modéliser l'évolution des caractéristiques clés de la structure faciale des singes. L'étude a révélé que Pierolapithecus partage des caractéristiques faciales avec les grands singes fossilisés et vivants, mais il possède également des caractéristiques faciales distinctes que l'on ne retrouve pas chez d'autres singes du Miocène moyen. Ces découvertes suggèrent que Pierolapithecus représente l'un des premiers membres de la famille des grands singes et de l'humanité.

La recherche sur Pierolapithecus catalaunicus contribue à relever les défis posés par les archives fossiles fragmentées et incomplètes dans la compréhension des relations évolutives des principaux singes fossiles. L’étude met non seulement en lumière l’apparence physique de cet ancien singe, mais fournit également des informations cruciales sur l’histoire évolutive des primates qui ont ouvert la voie à l’émergence de l’homme.

