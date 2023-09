Des scientifiques pensent pouvoir faire revivre le tigre de Tasmanie, disparu, grâce au séquençage de l'ARN

Des scientifiques suédois et norvégiens ont réussi à extraire et séquencer l’ARN d’un spécimen de tigre de Tasmanie âgé de 130 ans. C’est la première fois que l’ARN, un matériel génétique présent dans toutes les cellules vivantes, est séquencé chez un animal disparu. Le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine, est un marsupial carnivore qui a disparu lorsque le dernier individu vivant connu est mort en captivité en 1936.

L'ARN, une molécule simple brin qui transporte les informations génétiques de l'ADN, permet aux scientifiques de mieux comprendre la biologie d'un animal. En séquençant l'ARN, les chercheurs peuvent en apprendre davantage sur les gènes et les rôles qu'ils jouent dans la biologie et la régulation du métabolisme de l'animal.

L'équipe de recherche a pu récupérer des transcriptomes de la peau du thylacine et des tissus musculaires squelettiques du spécimen conservé. Cela a conduit à l’identification de séquences d’ARN spécifiques codant pour des protéines spécifiques aux tissus, telles que la titine et l’actine, essentielles à la fonction musculaire. Les chercheurs ont également découvert des informations sur la kératine, une protéine qui contribue à la formation des cheveux, des ongles et de la couche externe de la peau.

Si la capacité d’extraire et de séquencer l’ARN d’une espèce disparue constitue une étape importante, elle ne garantit pas la résurrection du tigre de Tasmanie. Ces résultats sont cependant prometteurs quant à la possibilité future de ressusciter des espèces disparues. Cette recherche a également des implications pour l’étude des virus à ARN et pour les initiatives mondiales axées sur la résurrection d’autres animaux disparus, comme le mammouth laineux.

Le tigre de Tasmanie a disparu en raison d'une combinaison de chasse excessive, de destruction de son habitat et de maladies introduites. L’espèce a fait l’objet de persécutions généralisées et a été chassée dans le cadre de systèmes de primes établis dès les années 1830. On estime qu’au moins 3,500 1830 thylacines ont été tués par l’homme entre 1920 et les années XNUMX.

Bien que la renaissance du tigre de Tasmanie reste incertaine, les scientifiques sont optimistes quant au potentiel du séquençage de l’ARN pour faire progresser les efforts de désextinction. La capacité de ressusciter des espèces disparues pourrait avoir un impact significatif sur la conservation et notre compréhension de la diversité biologique.

