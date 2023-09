L'astronaute de la NASA Frank Rubio entrera dans l'histoire avec le vol spatial le plus long

By

L'astronaute de la NASA Frank Rubio est sur le point d'entrer dans l'histoire alors qu'il se prépare à revenir sur Terre mercredi après avoir effectué le plus long vol spatial effectué par un Américain. Aux côtés des cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, Rubio détachera leur vaisseau spatial Soyouz MS-23 de la Station spatiale internationale (ISS), marquant la fin d'une mission record de 371 jours.

Tout au long de leur voyage dans l'espace, Rubio, Prokopyev et Petelin ont parcouru 157.4 millions de kilomètres et effectué 5,963 XNUMX orbites autour de la Terre. Après leur désamarrage, ils devraient atterrir trois heures plus tard dans la steppe du Kazakhstan, au sud-est de la ville de Dzhezkazgan. Rubio montera ensuite à bord d'un avion de la NASA pour rentrer aux États-Unis après avoir été transporté à Karaganda, au Kazakhstan.

Le vol spatial historique de Rubio a débuté le 21 septembre 2022, dépassant le précédent record américain détenu par l'astronaute de la NASA Mark Vande Hei pour le vol spatial le plus long. Le record de Vande Hei était de 355 jours. Le plan initial était que Rubio et ses coéquipiers reviennent en mars 2023, mais une fuite de liquide de refroidissement dans le vaisseau spatial Soyouz MS-22 sur lequel ils ont été lancés a conduit à une mission prolongée.

Malgré les défis inattendus, Rubio et son équipage ont mené à bien leur séjour prolongé à bord de l'ISS, apportant ainsi des données précieuses à la compréhension des vols spatiaux de longue durée. La NASA fournira une couverture complète du voyage de retour de Rubio, de la fermeture de l'écoutille jusqu'à l'atterrissage, marquant ainsi une étape importante dans l'exploration spatiale.

Source : Sibu Kumar Tripathi, édité par : Sibu Kumar Tripathi, publié le : 27 septembre 2023