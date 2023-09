L'astronaute de la NASA et les cosmonautes russes reviennent sur Terre après une mission spatiale record

L'astronaute de la NASA Frank Rubio, ainsi que les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, ont accompli avec succès une mission révolutionnaire de 371 jours dans l'espace et sont revenus sur Terre mercredi. Leur voyage extraordinaire a couvert une distance de 157.4 millions de miles et effectué 5,963 XNUMX orbites autour de la Terre, établissant un nouveau record du plus long vol spatial effectué par un Américain.

L'équipe s'est détachée en toute sécurité de la Station spatiale internationale (ISS) à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-23 et a atterri au Kazakhstan, mettant ainsi fin à une mission initialement prévue pour six mois mais prolongée en raison d'une fuite inattendue détectée dans le vaisseau spatial russe. en décembre 2022.

Frank Rubio, qui s'est lancé dans l'espace le 21 septembre 2022, a dépassé le précédent record du plus long vol spatial aux États-Unis le 11 septembre 2023, qui était auparavant détenu par l'astronaute de la NASA Mark Vande Hei pendant 355 jours.

Durant son séjour à bord de l'ISS, Rubio a apporté d'importantes contributions à diverses recherches scientifiques. Il s'agissait notamment d'étudier l'adaptation des bactéries aux conditions des vols spatiaux et d'examiner les effets de l'exercice sur les humains lors de missions prolongées. Les résultats des recherches de Rubio fourniront des informations précieuses alors que la NASA se prépare pour de futures missions de longue durée.

Malgré les défis et l'extension inattendue de leur mission, Rubio, Prokopyev et Petelin sont restés dévoués à leur travail, faisant progresser notre compréhension de la vie dans l'espace. Leurs réalisations remarquables ont non seulement contribué aux connaissances scientifiques, mais ont également établi une nouvelle référence pour les futurs astronautes.

Sources:

- la NASA