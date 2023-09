L'astronaute Frank Rubio, recordman, revient sur Terre

L'astronaute Frank Rubio, qui a récemment établi un nouveau record du plus long séjour dans l'espace d'un astronaute de la NASA, devrait revenir sur Terre cette semaine. Rubio a passé plus d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dépassant ainsi le précédent record.

Aux côtés de Rubio, deux cosmonautes de Roscosmos, Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, reviendront également sur Terre après avoir passé un total de 371 jours dans l'espace. Le trio retournera sur Terre à bord du vaisseau spatial russe Soyouz MS-23, qui se détachera du module Prichal de la station et atterrira près de la ville de Jezkazgan au Kazakhstan.

Après l'atterrissage, Rubio s'envolera pour Karaganda, au Kazakhstan, puis se dirigera vers Houston à bord d'un avion de la NASA. La durée prolongée de leur séjour dans l'espace était due à un problème avec leur vaisseau spatial d'origine, le Soyouz MS-22, qui avait développé une fuite de liquide de refroidissement. En février, un vaisseau spatial Soyouz de remplacement, le MS-23, a été envoyé à la station.

La NASA diffusera en direct le voyage de retour du Soyouz MS-23 le mercredi 27 septembre. La couverture débutera à 12 h 01 HE et comprendra les adieux de l'équipage, le désamarrage, la désorbite et l'atterrissage. Vous pouvez regarder la diffusion en direct sur la chaîne YouTube de la NASA ou via la vidéo intégrée sur le site officiel de la NASA.

La réalisation record de Frank Rubio démontre non seulement les capacités des astronautes de la NASA, mais met également en évidence les efforts de collaboration entre la NASA et les partenaires internationaux dans l'exploration de l'espace.

Définitions:

Station spatiale internationale (ISS): Une station spatiale modulaire en orbite terrestre basse qui sert de laboratoire de recherche et d'espace de vie aux astronautes de divers pays.

Roscosmos: L'agence spatiale russe responsable des activités spatiales en Russie.

Vaisseau spatial russe Soyouz MS-23: Un vaisseau spatial avec équipage utilisé par l'agence spatiale russe pour transporter des astronautes vers et depuis l'ISS.

Sources:

Article source: L'astronaute record de la NASA, Frank Rubio, reviendra sur Terre ce mercredi. (lien)

NASA Live : diffusion officielle de NASA TV: NASA TV diffusera en direct le voyage retour du Soyouz MS-23. (lien)