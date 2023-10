Une sursaut radio vieille de 8 milliards d'années pourrait aider à résoudre le mystère de la matière manquante dans l'univers

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure dans la compréhension du mystère de la matière manquante dans l'univers. Un sursaut radio rapide (FRB) vieux de 8 milliards d'années, le plus ancien et le plus éloigné jamais observé, provient de galaxies en collision. Ce FRB, désigné FRB 20220610A, a été détecté par l’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) en Australie occidentale.

Les FRB sont de courtes rafales d’ondes radio qui durent quelques millisecondes, dont les origines restent inconnues. Cependant, ce FRB record, issu de la fusion de galaxies, pourrait contribuer à faire la lumière sur l’origine de ces mystérieux sursauts. L’explosion a libéré autant d’énergie en millisecondes que le soleil en produit en 30 ans.

La matière manquante dans l'univers fait référence au fait que la moitié de la matière attendue est indétectable. Cette matière manquante, composée d’atomes appelés baryons, n’est pas de la matière noire mais plutôt de la matière « ordinaire » peu répartie entre les galaxies. Les techniques actuelles sont inefficaces pour détecter cette matière car elle est très diffuse et chaude.

Des scientifiques, dont le regretté astronome australien Jean-Pierre « J-P » Macquart, ont exploré l’utilisation des FRB comme outil pour détecter cette matière insaisissable. Lorsque les FRB parcourent de grandes distances, leur rayonnement est dispersé par la matière manquante. Cette dispersion permet aux scientifiques de mesurer la densité de l'univers et de localiser la matière baryonique manquante.

Les recherches de l'équipe confirment la relation de Macquart, qui montre que plus un FRB est éloigné, plus il révèle de gaz diffus entre les galaxies. Avec environ 50 FRB actuellement retracés jusqu’à leurs sources, les scientifiques prévoient que des milliers d’autres seront détectés à l’avenir. Les prochains télescopes Square Kilometer Array (SKA) en Australie et en Amérique du Sud, ainsi que l'Extremely Large Telescope (ELT) au Chili, fourniront des informations supplémentaires sur les origines des FRB et la structure de l'univers.

La recherche de l'équipe ASKAP a été publiée dans la revue Science, soulignant le potentiel des FRB dans la compréhension de la matière manquante et de la composition de l'univers.

