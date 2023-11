Un éclat lumineux dans le ciel : exploration de l’impact d’un sursaut gamma ultra-lumineux

By

L'année dernière, le 9 octobre, des scientifiques ont fait une découverte remarquable en observant une extraordinaire anomalie dans le ciel. Les rayons X de l'espace lointain, provenant d'une galaxie lointaine, ont inondé les observatoires, semblant être liés à un événement incroyablement brillant connu sous le nom de sursaut gamma (GRB). Ce sursaut, nommé GRB 221009A ou affectueusement appelé « BATEAU » pour « Le plus brillant de tous les temps », a dépassé la luminosité de tous les GRB enregistrés précédemment et a émis des photons avec plus d'énergie que le Grand collisionneur de hadrons. L’impact de ce GRB ultra-lumineux a maintenant été exploré dans une étude récente publiée par une équipe de chercheurs.

L'étude, analysant les données du satellite sismo-électromagnétique chinois (CSES), révèle que la rafale de sept minutes a entraîné des « variations » significatives dans l'atmosphère terrestre. Ces variations ont été particulièrement observées dans la haute ionosphère, qui fait office de barrière entre notre planète et l’espace. Auparavant, les perturbations de l'ionosphère étaient associées à des événements de particules énergétiques provenant de notre soleil, mais les résultats suggèrent que l'interférence du BOAT provenait d'une explosion d'étoile située à près de deux milliards d'années-lumière.

Le fait que le BOAT ait influencé la coque extérieure de notre planète a stupéfié les scientifiques. Selon Erik Kuulkers, scientifique de l'Agence spatiale européenne (ESA), il est rare qu'un GRB de cette ampleur atteigne la Terre, statistiquement ne se produisant qu'une fois tous les 10,000 XNUMX ans. Des détecteurs de foudre en Inde ont été activés, des instruments en Allemagne ont été alertés et des preuves du flux de photons du GRB ont été observées au-dessus de l'Asie et de certaines parties de l'Australie. Même après l’éclatement, une lueur persistante persistait.

L'étude souligne également que le BOAT a affecté non seulement la haute ionosphère mais également les couches inférieures, laissant une empreinte comparable à une éruption solaire majeure dans l'ionisation atmosphérique des couches les plus basses de la Terre. Même si l'analyse de l'impact de l'explosion pourrait fournir des informations précieuses sur les extinctions massives survenues dans l'histoire de la Terre, les chercheurs ne suggèrent pas qu'une éruption comme celle de BOAT entraînerait la fin de l'humanité. Cependant, ils soulignent qu’il est crucial de comprendre les conséquences d’un GRB menaçant à proximité.

L’une des préoccupations potentielles soulignées dans l’étude est l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique, qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs. Si un GRB devait augmenter brusquement l’ionisation atmosphérique, il pourrait potentiellement appauvrir la couche d’ozone à l’échelle mondiale, entraînant une augmentation des risques de cancer, de cataractes et de dommages à la vie végétale. Actuellement, la couche d’ozone est relativement stable et la guérison du trou dans la couche d’ozone est en cours. Néanmoins, les scientifiques sont curieux de connaître les effets potentiels des futurs GRB sur notre planète.

Comprendre l’impact des GRB ultra-lumineux fournit des informations précieuses sur les liens complexes entre les événements de l’espace lointain et notre planète. En étudiant les conséquences de ces sursauts extrêmes, les scientifiques peuvent élargir leurs connaissances et mieux se préparer aux menaces potentielles provenant de la vaste étendue cosmique. Le remarquable voyage du BOAT à travers l’espace a ouvert des portes à la curiosité et à la compréhension, conduisant l’humanité vers un nouveau domaine d’exploration astronomique.