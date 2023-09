L'astronaute Frank Rubio aurait refusé une mission d'un an sur l'ISS s'il l'avait su

By

L'astronaute Frank Rubio, qui a battu le record de la plus longue mission spatiale pour un astronaute américain, a révélé qu'il aurait décliné la mission s'il avait su qu'elle durerait plus d'un an. Lors d'une conférence de presse de la NASA depuis la Station spatiale internationale (ISS), Rubio a déclaré que des problèmes familiaux auraient influencé sa décision de refuser la mission. Il a mentionné que manquer des événements familiaux importants lui aurait fait dire « merci, mais non merci ».

La mission spatiale de Rubio devait initialement durer six mois, mais a été prolongée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement dans le navire qui était censé ramener l'équipage à la maison. Le Soyouz MS-22 exploité par la Russie, transportant Rubio et un équipage russe, a finalement été remplacé, et le nouveau véhicule Soyouz a été amarré à l'ISS le 21 septembre 2022.

Rubio a expliqué que la partie la plus difficile de sa mission a été d'apprendre que son séjour serait prolongé. Cependant, le soutien et la résilience de sa femme et de ses enfants l’ont aidé à accomplir toute la mission. Il a souligné que des sacrifices, tant personnels que familiaux, sont nécessaires au succès de la Station spatiale internationale.

Malgré les relations tendues entre les États-Unis et la Russie à cause de la guerre en cours en Ukraine, la NASA et Roscosmos, les agences spatiales respectives des deux pays, ont poursuivi leur collaboration dans l'exploration spatiale. Rubio a exprimé son appréciation pour ses coéquipiers russes, soulignant le lien spécial formé pendant leur temps ensemble.

L’avenir de la participation russe à l’ISS reste incertain, car les tensions et les sanctions économiques ont affecté le partenariat entre les deux pays. Dmitri Rogozine, l'ancien directeur général de Roscosmos, avait menacé de mettre fin à la coopération russe avec l'ISS, mais il a été démis de ses fonctions en juin 2022. La Russie a indiqué son engagement à remplir ses obligations en tant que partenaire de l'ISS jusqu'en 2024 au moins, mais les détails de leur future implication sont encore en discussion.

