Un nouveau type d'exciton découvert dans des semi-conducteurs atomiquement minces pourrait faire progresser l'informatique quantique

Les excitons, qui sont des paires d'électrons et de trous à l'intérieur de matériaux semi-conducteurs, jouent un rôle important dans la formation des propriétés optiques des semi-conducteurs. Récemment, des chercheurs du Rensselaer Polytechnic Institute, de l'Université de Californie Riverside et d'autres institutions aux États-Unis et au Japon ont fait des découvertes importantes sur les excitons dans les super-réseaux moirés, qui sont des matériaux composés de deux ou plusieurs matériaux 2D disposés selon un motif unique. Ces découvertes pourraient avoir des implications pour le développement d’ordinateurs quantiques et d’autres technologies avancées.

Au cours de leurs recherches, les scientifiques ont découvert un nouveau type d’exciton dans les super-réseaux moirés appelés excitons quadripolaires. Ces excitons, présents dans des semi-conducteurs atomiquement minces, pourraient conduire au développement de nouveaux types de matière quantique, comme les condensats de Bose-Einstein. Les excitons présents dans les matériaux 2D ont des capacités améliorées d'absorption de la lumière et possèdent d'importantes propriétés quantiques, ce qui les rend potentiellement utiles pour l'informatique et les simulations quantiques.

Les super-réseaux moirés, créés en empilant deux ou plusieurs cristaux atomiquement minces avec un angle torsadé ou une disparité de réseau, fournissent une plate-forme pour la manipulation des excitons. La périodicité plus longue générée par la structure permet de piéger les excitons dans des positions spécifiques, élargissant ainsi leurs degrés de liberté. Les chercheurs ont étudié l’interaction entre les excitons dans des super-réseaux moirés symétriques à trois couches, réduisant spécifiquement la répulsion entre eux. En combinant deux excitons dipolaires de polarisation opposée, ils ont créé des excitons quadripolaires qui présentent moins de répulsion et de nouvelles interactions entre eux.

Ces excitons quadripolaires ont le potentiel de former de nouveaux états quantiques sous forme de réseaux carrés, conduisant à une transition de phase quantique influencée par l'interaction unique entre eux. La découverte des excitons quadripolaires ouvre de nouvelles voies pour explorer et exploiter les propriétés des excitons pour les technologies avancées, notamment l’informatique quantique et les simulations quantiques.

Sources:

– DOI : 10.1038/s41467-023-40288-9 (Nature Communications, 2023)

– DOI : 10.1038/s41467-023-40783-z (Nature Communications, 2023)