By

Lors d'une table ronde intitulée REALTalk, deux anciennes élèves à succès de l'Université Cornell partageront leurs histoires personnelles sur le maintien de leur intégrité face aux défis de carrière. L'événement, dont le thème est « Rester fidèle à vous », aura lieu le 13 octobre à Barnes Hall.

Le panel mettra en vedette Alyssa Gagliardi Sleasman, ancienne joueuse de hockey professionnelle devenue entraîneur, et Irene Li, chef et restauratrice lauréate du prix James Beard. Les deux anciens ont excellé dans leurs domaines respectifs et feront la lumière sur les combats auxquels ils ont été confrontés tout en restant fidèles à eux-mêmes.

L'événement, gratuit et ouvert au public, nécessite une inscription. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne, il sera possible de diffuser la discussion en direct.

Le panel vise à explorer le défi de s'impliquer pleinement sur le lieu de travail. Shura Gat, vice-doyenne des étudiants et directrice du Gender Equity Resource Center, exprime l'importance d'apprendre quand et comment risquer de se montrer authentique. Les histoires de ces anciens élèves remarquables donneront un aperçu de la façon dont ils gèrent leurs identités et leurs valeurs croisées tout en préservant leur intégrité sur le lieu de travail.

La table ronde REALTalk est l'occasion pour les étudiants et les professionnels d'acquérir des connaissances précieuses de la part de ces anciens élèves accomplis de Cornell. Il encourage les participants à réfléchir à leurs propres expériences et à réfléchir à la manière dont ils peuvent rester fidèles à eux-mêmes tout en faisant face aux défis professionnels.

Titre : Rester fidèle à vous : des anciens de Cornell partagent des histoires d'intégrité face aux défis de carrière

Source : Vie étudiante et universitaire

Références:

– Centre de ressources sur l’équité entre les sexes (GenEq)

– Sortie publique.