Progrès de la détection quantique : surmonter la rotation aléatoire des particules

Des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la détection quantique en utilisant le centre de lacune d’azote (NV) au sein d’un seul nanodiamant. Leur étude révolutionnaire, publiée dans Nature Communications, aborde la question de la rotation aléatoire des particules, un défi qui a entravé les méthodes traditionnelles de détection par résonance magnétique.

La capacité de détecter et d'analyser des molécules dans des conditions physiologiques in situ est cruciale pour comprendre les processus biologiques et révéler les changements conformationnels des biomolécules au cours des fonctions physiologiques. Le capteur quantique central NV offre une sensibilité élevée, une excellente biocompatibilité et la capacité de détecter des molécules uniques par résonance magnétique à température ambiante. Cela en fait un candidat idéal pour la détection physiologique in situ par rapport aux instruments conventionnels à résonance à spectre magnétique.

Cependant, des études antérieures sur le mouvement des nanodiamants dans les cellules vivantes ont révélé leur rotation aléatoire, à la fois à l'intérieur de la cellule et sur la membrane cellulaire. Ce mouvement de rotation a rendu inefficaces les méthodes de détection par résonance magnétique existantes. Pour surmonter ce défi, l'équipe de recherche a développé une séquence de modulation d'amplitude qui génère des niveaux d'énergie équidistants sur le centre NV.

Lorsque le niveau d’énergie du centre NV correspond à celui de la molécule cible, une résonance se produit, entraînant un changement de l’état du centre NV. En balayant la fréquence de modulation, les chercheurs ont pu obtenir une spectroscopie par résonance paramagnétique électronique (RPE) de la molécule cible. Il est important de noter que la position du pic spectral n'est pas affectée par l'orientation spatiale du centre NV, surmontant ainsi les limitations causées par la rotation aléatoire des particules.

L'équipe de recherche a démontré l'efficacité de son approche en mesurant les ions dans l'environnement de solution des nanodiamants à l'aide de la spectroscopie EPR dans des conditions in situ. Plus précisément, ils ont réussi à détecter les ions oxygène vanadium, qui ont des fonctions biologiques. Le spectre EPR mesuré par un seul nanodiamant en mouvement a permis l'analyse et la détermination de la constante ultra-fine de ces ions.

Cette avancée démontre non seulement la faisabilité de l'utilisation du centre NV dans les nanodiamants pour la détection par résonance magnétique in situ dans des cellules vivantes, mais étend également les capacités de détection des conditions solides à un environnement en solution aqueuse. Les chercheurs pensent que leurs travaux ouvriront de nouvelles voies pour étudier les processus physiologiques intracellulaires et faire progresser le domaine de la détection quantique dans les sciences de la vie.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le centre NV ?

R : Le centre NV fait référence au centre de lacunes d'azote, qui est un défaut dans un réseau cristallin de diamant composé d'un atome d'azote de substitution et d'une lacune de réseau adjacente.

Q : Qu’est-ce que la spectroscopie par résonance paramagnétique électronique (RPE) ?

R : La spectroscopie EPR est une technique utilisée pour étudier le comportement des électrons non appariés dans des molécules ou des matériaux en les soumettant à un champ magnétique et en mesurant l'énergie absorbée ou émise.

Q : Comment la séquence de modulation d’amplitude surmonte-t-elle la rotation aléatoire des particules ?

R : La séquence de modulation d'amplitude génère des niveaux d'énergie équidistants sur le centre NV, permettant à la résonance de se produire lorsque les niveaux d'énergie correspondent à ceux de la molécule cible. Cela permet une détection précise quelle que soit l’orientation spatiale du centre NV provoquée par la rotation aléatoire des particules.