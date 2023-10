Une nouvelle recherche révèle comment les plantes communiquent et se défendent contre les insectes

By

Les recherches menées par une équipe dirigée par le professeur Masatsugu Toyota de l'université de Saitama au Japon ont mis en lumière les mécanismes par lesquels les plantes communiquent et activent des réponses de défense contre les attaques d'insectes. L'étude, publiée dans Nature Communications, s'est concentrée sur le rôle des composés organiques volatils (COV) libérés par les plantes lorsqu'elles sont endommagées par des insectes ou mécaniquement.

Les plantes libèrent des COV dans l’atmosphère lorsqu’elles sont blessées par des insectes, ce qui constitue un signal de danger pour les plantes voisines. En réponse, ces plantes intactes activent des mécanismes de défense pour se protéger. Ce phénomène de communication aérienne entre les plantes via les COV a été observé chez plus de 30 espèces végétales différentes. Cependant, les mécanismes moléculaires sous-jacents à la perception des COV et à l’induction de réponses de défense restent flous.

À l’aide d’un équipement innovant et d’une imagerie fluorescente en temps réel, l’équipe de recherche a visualisé des éclats de fluorescence chez une espèce de moutarde appelée Arabidopsis thaliana après exposition aux COV émis par des plantes endommagées par les insectes. En surveillant les changements dans la concentration intracellulaire de calcium, les chercheurs ont pu observer comment les plantes absorbent et réagissent aux COV.

L’équipe a découvert que deux COV spécifiques, le (Z)-3-hexenal et le (E)-2-hexenal, tous deux aldéhydes à six carbones connus sous le nom de substances volatiles des feuilles vertes (GLV), induisent des signaux calciques dans les plantes d’Arabidopsis. Ces GLV sont des produits chimiques aéroportés émis par les plantes lorsqu'elles sont endommagées par des forces mécaniques ou par des herbivores. Lorsqu’elles sont exposées à ces COV, les plantes Arabidopsis ont régulé positivement les gènes liés à la défense.

Pour mieux comprendre la relation entre les signaux calciques et les réponses de défense, les chercheurs ont traité les plantes d'Arabidopsis avec des inhibiteurs des canaux calciques et des agents chélateurs. L'inhibition des signaux calciques a entraîné la suppression de l'induction génique liée à la défense, démontrant qu'Arabidopsis perçoit les GLV et active les réponses de défense de manière dépendante du calcium.

Cette recherche apporte de nouvelles connaissances sur la manière dont les plantes communiquent et se défendent contre les attaques d'insectes. La compréhension de ces mécanismes moléculaires pourrait potentiellement être appliquée au développement de nouvelles stratégies de protection des plantes et de lutte antiparasitaire.

Sources:

– Article source : Nature Communications

– Arabidopsis : Un genre de petites plantes à fleurs de la famille des moutardes

– Composés Organiques Volatils (COV) : Substances organiques gazeuses qui se vaporisent facilement à température ambiante

– Green Leaf Volatiles (GLV) : COV émis par les plantes lors de dommages, avec des odeurs herbacées caractéristiques