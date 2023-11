La découverte de Jörmungandr walhallaensis révèle les secrets des anciens lézards marins

Une découverte révolutionnaire dans le Dakota du Nord a mis en lumière l'évolution des anciens lézards marins et a fourni des informations précieuses sur l'histoire géologique de l'Amérique du Nord à la fin du Crétacé. Récemment identifiée et nommée Jörmungandr walhallaensis, cette nouvelle espèce de mosasaure, un grand lézard aquatique carnivore, fait office de lien de transition entre deux mosasaures bien connus. Les restes fossiles, trouvés près de Walhalla, dans le Dakota du Nord, ont révélé des détails intrigants sur les adaptations aquatiques et la lignée des mosasaures.

Jörmungandr walhallaensis, mesurant une longueur colossale de 24 pieds, parcourait les océans il y a environ 80 millions d'années. Cette espèce présente des traits qui comblent le fossé entre les mosasaures plus primitifs et avancés. Les scientifiques ont établi des comparaisons, comparant l'apparence de Jörmungandr à un dragon de Komodo doté de palmes, soulignant ainsi ses caractéristiques uniques.

Le premier mosasaure a été découvert il y a plus de deux siècles, avant le mot « dinosaure ». Cependant, de nombreuses questions concernant ces anciens lézards marins restent encore sans réponse. Un aspect particulièrement intrigant est l’évolution des palmes et la transition vers un mode de vie entièrement aquatique. Les chercheurs pensent que cela s’est produit au moins trois fois, peut-être plus. Une autre question concerne leur relation avec les varans et les serpents. Démêler les liens évolutifs entre différents groupes de mosasaures est un casse-tête permanent, et l'identification de Jörmungandr walhallaensis apporte un autre élément précieux au tableau scientifique plus large.

Les restes fossilisés de cette nouvelle espèce de mosasaure ont été découverts en 2015 lors de fouilles dans le nord-est du Dakota du Nord. La découverte comprenait un crâne presque complet, des mâchoires, une colonne cervicale et plusieurs vertèbres. Une analyse détaillée et un balayage de la surface ont dévoilé une mosaïque de caractéristiques ressemblant à Clidastes, un mosasaure plus petit et plus primitif, et à Mosasaurus, une créature massive qui atteignait près de 50 pieds de longueur et cohabitait avec Tyrannosaurus rex. Les estimations suggèrent que Jörmungandr walhallaensis a atteint une longueur d'environ 24 pieds. En plus de nageoires et d'une queue semblable à celle d'un requin, il avait des « sourcils en colère » distinctifs causés par une crête osseuse sur son crâne et une queue légèrement plus courte que son corps.

La découverte de Jörmungandr walhallaensis fournit des informations évolutives cruciales et contribue à notre compréhension de la période géologique dans laquelle ces créatures ont existé. Clint Boyd, co-auteur et représentant du North Dakota Geological Survey, explique qu'élargir nos connaissances sur la chronologie géographique et temporelle améliore notre compréhension de ces remarquables reptiles marins.

Avec chaque nouvelle découverte, nous nous rapprochons de la compréhension des diverses formes et relations des mosasaures. Jörmungandr walhallaensis occupe une place particulière dans ce récit, révélant des secrets cachés dans les anciennes profondeurs océaniques et attisant la curiosité scientifique.

QFP

Qu’est-ce que Jörmungandr walhallaensis ?

Jörmungandr walhallaensis est une espèce de mosasaure récemment découverte, un grand lézard aquatique qui vivait il y a 80 millions d'années à la fin du Crétacé. Il sert de lien de transition entre deux espèces de mosasaures bien connues et fournit des informations essentielles sur leur histoire évolutive.

Où a-t-on trouvé Jörmungandr walhallaensis ?

Les restes fossiles de Jörmungandr walhallaensis ont été découverts près de Walhalla, dans le Dakota du Nord.

Quelles sont les caractéristiques uniques du Jörmungandr walhallaensis ?

Jörmungandr walhallaensis mesurait environ 24 pieds de long et présentait des caractéristiques rappelant les mosasaures primitifs et avancés. Ceux-ci comprenaient des nageoires, une queue semblable à celle d’un requin, des « sourcils en colère » distinctifs et une queue légèrement plus courte que son corps.

Comment la découverte de Jörmungandr walhallaensis contribue-t-elle aux connaissances scientifiques ?

En étudiant Jörmungandr walhallaensis, les scientifiques acquièrent un aperçu de l'évolution, des adaptations et de la lignée des mosasaures. Les résultats aident à reconstituer la relation complexe entre les différents groupes de mosasaures et à approfondir notre compréhension de l'histoire géologique de l'Amérique du Nord à la fin du Crétacé.

Quelles autres questions subsistent sur les mosasaures ?

Malgré des progrès significatifs, de nombreuses questions sur les mosasaures restent sans réponse. Les chercheurs étudient toujours comment les mosasaures ont développé des nageoires et sont passés à un mode de vie entièrement aquatique. Ils étudient également la relation entre les mosasaures et les varans et les serpents et cherchent à comprendre les interconnexions entre les différentes espèces de mosasaures.