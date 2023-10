Transformer les terres arides en systèmes de captage du carbone

Les chercheurs suggèrent que les terres arides, telles que les déserts, pourraient être utilisées comme systèmes efficaces de capture du carbone sans entrer en concurrence avec l’utilisation des terres agricoles. Dans un article d'opinion publié dans Trends in Plant Science, une équipe de phytologues propose la transformation des écosystèmes arides en puits de carbone en améliorant la santé des sols, l'efficacité photosynthétique et l'augmentation de la biomasse des racines. Ceci peut être réalisé en concevant la combinaison idéale de plantes, de microbes du sol et de type de sol pour faciliter un processus biogéochimique connu sous le nom de voie oxalate-carbonate.

La voie oxalate-carbonate tire parti des plantes adaptées aux zones arides qui produisent des oxalates, qui sont des ions contenant du carbone et de l'oxygène. Certains microbes du sol utilisent les oxalates comme source de carbone et libèrent des molécules de carbonate dans le sol. Lorsqu'il est cultivé dans des sols alcalins et riches en calcium, le carbonate réagit avec le calcium pour former des dépôts stables de carbonate de calcium. Ce processus séquestre efficacement le carbone de l’atmosphère et crée des puits de carbone souterrains.

L’avantage d’utiliser les terres arides pour le captage du carbone est qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les terres agricoles ou de production alimentaire. Alors que les arbres sont généralement considérés comme des systèmes efficaces de capture du carbone, le reboisement entre en concurrence directe avec l’agriculture pour l’accès aux terres arables. Les terres arides, en revanche, représentent environ un tiers des surfaces terrestres et sont actuellement sous-utilisées.

Les plantes adaptées aux zones arides ont développé des mécanismes pour faire face à la pénurie d’eau et aux températures extrêmes. Certains ont des systèmes racinaires qui pénètrent profondément dans le sol pour exploiter des sources d’eau cachées, tandis que d’autres utilisent différentes formes de photosynthèse pour minimiser la perte d’eau. Les plantes oxalogènes, qui produisent des niveaux élevés d’oxalates, peuvent les transformer en eau pendant les périodes de sécheresse. Dans certaines conditions, une partie du carbone de ces oxalates se dépose sous terre sous forme de dépôts de carbone stables.

En amplifiant le processus biogéochimique naturel dans les terres arides, ces écosystèmes peuvent être convertis en puits de carbone avec des sols et des plantes plus sains. Les auteurs suggèrent de commencer par de petites poches d’habitats reverdis appelées « îles de fertilité » à partir desquelles les plantes et les microbes peuvent se propager pour former un tapis de végétation. Cette approche a le potentiel d’augmenter considérablement la séquestration du carbone dans les plantes et le sol d’ici une décennie.

Cependant, le succès de cette méthode dépend de facteurs tels que le taux de croissance des plantes, qui a tendance à être lent dans des conditions de pénurie d’eau. La mise en œuvre de cette technologie dans différents pays arides dépendra également d’un soutien financier et politique.

