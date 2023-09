Nouvelle découverte : un petit trou noir dévore une étoile semblable au soleil dans une galaxie proche

By

Des astronomes de l'Université de Leicester ont fait une découverte révolutionnaire : une étoile semblable à notre soleil est progressivement consumée par un petit trou noir. L'étoile, nommée Swift J0230, est située dans la galaxie voisine 2MASX J02301709+2836050, à environ 500 millions d'années-lumière de la Voie Lactée. Cette découverte constitue un « chaînon manquant » dans notre compréhension des trous noirs et de leur perturbation des étoiles en orbite.

Les astronomes ont détecté l'étoile grâce à un flash lumineux de rayons X provenant du centre de la galaxie à l'aide d'un nouvel outil développé pour l'observatoire Neil Gehrels Swift. D'autres observations ont révélé que le Swift J0230 brillait intensément pendant 7 à 10 jours avant de s'éteindre brusquement, répétant ce cycle tous les 25 jours.

Ce comportement se situe entre deux types d’explosions généralement associées aux interactions des trous noirs : les éruptions quasi-périodiques et les transitoires nucléaires périodiques. Les émissions du Swift J0230 se produisent régulièrement, ce qui suggère qu'il comble le fossé entre les deux types d'explosions.

Sur la base de modèles développés pour des événements similaires, les scientifiques ont déterminé que Swift J0230 représente une étoile de taille similaire à notre soleil en orbite autour d'un trou noir de faible masse au centre de sa galaxie. À mesure que l'orbite de l'étoile la rapproche de l'intense attraction gravitationnelle du trou noir, une matière équivalente à trois Terres est extraite de l'atmosphère de l'étoile et chauffée lorsqu'elle tombe dans le trou noir. Ce processus libère une quantité importante de rayons X.

L'auteur principal de l'étude, le Dr Phil Evans, a déclaré qu'il s'agissait de la première observation d'une étoile semblable au soleil étant déchiquetée et consommée à plusieurs reprises par un trou noir de faible masse. La découverte de ces événements de « perturbations de marée partielles et répétées » fournit des informations précieuses sur les types d’objets impliqués et leur fréquence.

Les chercheurs estiment que le trou noir responsable de la dévoration de Swift J0230 a une masse comprise entre 10,000 100,000 et 0230 XNUMX fois la masse de notre soleil, ce qui est relativement petit comparé aux trous noirs supermassifs généralement trouvés au centre des galaxies. L'étude met en évidence le potentiel de découvrir davantage d'objets comme Swift JXNUMX à l'aide de nouveaux outils de détection de transitoires.

Dans l’ensemble, cette nouvelle découverte fait progresser considérablement notre compréhension de l’interaction entre les trous noirs et les étoiles en orbite, mettant en lumière le phénomène intrigant de la destruction des étoiles par les trous noirs de faible masse.

Sources:

– Université de Leicester (Communiqué de presse)

– Astronomie de la nature (article de revue)