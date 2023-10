Le musée Royal Tyrrell dévoile un crâne rare de tricératops

Le Royal Tyrrell Museum a révélé un crâne de tricératops entièrement préservé dans le cadre de sa nouvelle exposition Fossils in Focus. Ce crâne, collecté par les techniciens du musée en 2015, est considéré comme le crâne de tricératops le plus complet et le mieux conservé au Canada.

Le tricératops était un dinosaure cératopsien qui vivait au Crétacé. Les fossiles de tricératops sont rares au Canada, ce qui rend ce spécimen encore plus important. Le crâne mesure plus de six pieds de long, avec une collerette (bouclier osseux) de plus de cinq pieds de large.

Ce tricératops n’était pas complètement mature et aurait grandi s’il avait vécu plus longtemps. Les pointes des cornes sourcilières se sont érodées après sa mort. Le crâne a été découvert lors de travaux paléontologiques d'atténuation des inondations après de fortes inondations dans le sud de l'Alberta en 2013. Les techniciens du musée ont récupéré le crâne et la plupart des mâchoires inférieures au cours d'un mois.

Le Royal Tyrrell Museum a étudié plus de 200 kilomètres de voies navigables et a découvert plus de 200 nouveaux sites de fossiles au cours de cette expédition. Le crâne du tricératops, surnommé « Calli » en hommage au ruisseau Callum où il a été découvert, a été préparé pour la recherche et l'exposition au cours des sept dernières années.

Le musée invite toute personne découvrant un fossile en Alberta à le contacter. Ils ont mis en place un système de reporting et encouragent les gens à soumettre tous les spécimens passionnants et scientifiquement significatifs qu'ils trouvent.

Le musée va désormais poursuivre ses recherches sur le crâne et publier ses découvertes. Le crâne du tricératops sera exposé au Royal Tyrrell Museum pour que les visiteurs puissent en profiter et en apprendre davantage.

Sources : Musée royal Tyrrell de paléontologie, Global News