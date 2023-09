Une rare super lune bleue apparaît au-dessus du Royaume-Uni

Une rare super lune bleue a fait son apparition au Royaume-Uni, ravissant les observateurs d'étoiles avec un événement céleste unique qui ne se produira qu'une seule fois cette année. Contrairement à son nom, une lune bleue n’est pas réellement de couleur bleue, mais fait référence à l’apparition d’une deuxième pleine lune au cours du même mois civil. Ce phénomène est assez rare et ne se produit que tous les deux ou trois ans environ, car la plupart des mois ne comportent qu'une seule pleine lune.

La super lune bleue devait se lever vers 8 heures BST jeudi et se coucher vers 6 heures BST le lendemain. Elle était pourtant visible mercredi soir. Le meilleur moment pour observer la Lune est dans des conditions locales optimales, comme un ciel clair avec une faible couverture nuageuse et aucune obstruction à l’horizon.

Le professeur Don Pollacco, astronome de l'Université de Warwick, a expliqué que la taille apparente de la lune peut être similaire à celle du soleil. Cela est dû au fait que la Lune est beaucoup plus petite mais plus proche de la Terre. Il a également discuté du concept de super lunes, qui se produisent lorsqu'une pleine lune coïncide avec la lune la plus proche de la Terre. Dans ces cas, la lune peut paraître 10 à 15 % plus grande et 25 à 30 % plus lumineuse qu’une pleine lune normale.

Le Dr Greg Brown, astronome à l'Observatoire royal de Greenwich, a noté que le mois d'août apporte la convergence de deux événements rares : une lune bleue et une super lune. Cependant, les définitions de ces événements peuvent varier et ne sont pas universellement acceptées. En règle générale, une lune bleue est définie comme la deuxième pleine lune d'un mois civil, tandis qu'une super lune se produit lorsque la lune est à son point le plus proche de la Terre sur son orbite.

Dans l’ensemble, la super lune bleue est un événement spécial pour les passionnés du ciel qui souhaitent profiter et apprécier les merveilles du monde céleste.

Sources:

– Ellie Ng et Nina Massey, PA