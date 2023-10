Un temps pluvieux est attendu alors que l’éclipse solaire de la « Ceinture de feu » a lieu

By

Les responsables météorologiques prévoient de la pluie pendant la majeure partie de samedi alors qu’une rare éclipse solaire appelée « anneau de feu » est sur le point de se produire. L’éclipse, également connue sous le nom d’éclipse solaire annulaire, sera visible dans plusieurs États d’Amérique. Cependant, en raison du mauvais temps, un événement en plein air au planétarium Adler appelé Eclipse Encounter '23 a été annulé. Malgré cela, le musée restera ouvert pour célébrer les éclipses en intérieur.

L’« anneau de feu » se produit lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre lors d’une éclipse. Cette distance supplémentaire fait paraître la lune plus petite, permettant à une marge de lumière solaire flamboyante de briller autour de l'ombre sombre de la lune. L’éclipse solaire annulaire traversera l’Amérique du Nord, centrale et du Sud, donnant à des millions de personnes l’occasion d’en être témoin. Cependant, des précautions doivent être prises pour protéger la vue. Les autorités déconseillent de regarder directement le soleil sans une protection oculaire adéquate.

Il est important de noter que regarder le soleil à travers un objectif d’appareil photo, des jumelles ou un télescope sans filtre solaire peut causer de graves dommages aux yeux. Il est donc crucial d’utiliser un équipement de protection approprié. La mesure dans laquelle les individus pourront voir l’éclipse dépend des conditions météorologiques de samedi. Le National Weather Service prédit une probabilité de 100 % d'averses avec une température élevée attendue de 55 degrés Fahrenheit.

Malgré la possibilité d'une visibilité limitée cette fois, il y a de l'espoir pour les amateurs d'éclipse. Une autre éclipse totale de Soleil est prévue pour le 8 avril 2024 et devrait passer au-dessus de Chicago vers 2h00. Lors de cet événement, la lune semble couvrir 94.2 % du soleil.

Sources:



- la NASA



– Service météorologique national