Des dizaines de millions de personnes dans les Amériques seront témoins de la rare éclipse solaire de la « ceinture de feu »

Samedi, un événement céleste rare connu sous le nom d'éclipse solaire annulaire, ou éclipse « en anneau de feu », se produira dans les Amériques, captivant les observateurs du ciel de l'ouest des États-Unis et de certaines parties d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Au cours de cet événement, la Lune s’alignera parfaitement entre la Terre et le Soleil, obscurcissant partiellement le Soleil et créant un effet d’anneau éblouissant. L'éclipse durera environ 2 1/2 à 3 heures au total, la phase d'anneau de feu durant entre 3 et 5 minutes, selon l'endroit.

La trajectoire de l’éclipse s’étendra sur une bande d’environ 130 milles de large, commençant dans le Pacifique Nord et entrant aux États-Unis par l’Oregon. Il traversera ensuite plusieurs États dont le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas avant de se diriger vers le golfe du Mexique. Le cercle de feu sera également visible au Mexique, dans divers pays d’Amérique centrale, en Colombie et au Brésil. En plus de la trajectoire d'annularité, une éclipse partielle en forme de croissant sera visible dans tous les États américains, ainsi qu'au Canada et dans la majeure partie de l'Amérique du Sud.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, il est essentiel d'utiliser des lunettes certifiées pour l'éclipse solaire ou d'autres mesures de protection appropriées, car les lunettes de soleil ordinaires ne suffisent pas à prévenir les dommages oculaires. La NASA et d'autres organisations diffuseront également l'événement en direct pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne.

L'éclipse de samedi est un prélude à une éclipse solaire totale qui se produira au Mexique et balayera la moitié est des États-Unis et du Canada le 8 avril 2024. Cette éclipse totale à venir sera différente de l'éclipse annulaire, car la lune sera à la distance parfaite pour couvrir complètement le soleil, offrant une opportunité de vision unique.

Il est important de noter que l'apparition d'une éclipse en anneau de feu aux États-Unis est relativement rare, la prochaine n'étant pas attendue avant 2039. Par conséquent, l'événement de ce week-end offre une occasion spéciale aux passionnés du ciel d'être témoins de cet incroyable alignement céleste. .

