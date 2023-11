Des espèces de dinosaures nouvellement découvertes mettent en lumière l’évolution des oiseaux et leur comportement pendant le sommeil

Une espèce de dinosaure récemment découverte, nommée Jaculinykus yaruui, donne un aperçu de l'évolution du comportement aviaire et remet en question les notions antérieures sur les positions de repos des dinosaures. Les restes fossilisés de Jaculinykus yaruui ont été découverts dans le désert isolé de Gobi en Mongolie, et cette découverte a été saluée comme une avancée majeure dans la recherche paléontologique.

Contrairement à la plupart des fossiles de dinosaures, Jaculinykus yaruui a été trouvé dans une position de repos inhabituelle qui ressemble beaucoup au style de sommeil des oiseaux modernes. Cette découverte a laissé les chercheurs perplexes car il s’agit d’une découverte rare dans le domaine de la paléontologie. Le spécimen, constitué d’un squelette remarquablement bien conservé, appartient à un petit groupe de dinosaures théropodes appelés alvarezsauridés.

Les Alvarezsauridés se trouvent principalement dans le bassin de Nemegt du désert de Gobi, mais ils ont également été découverts dans divers autres endroits du monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Ouzbékistan, en Chine et en Mongolie. Selon Kohta Kubo, membre du groupe de recherche en paléobiologie de l'Université d'Hokkaido au Japon, les alvarezsauridés présentent plusieurs caractéristiques semblables à celles des oiseaux, ce qui en fait un sujet d'étude fascinant.

Jaculinykus yaruui, en particulier, était un petit dinosaure mesurant environ 3 pieds de long et pesant moins de 65 livres. Son crâne léger, ses grandes orbites et ses membres antérieurs incroyablement courts avec seulement deux doigts indiquent des caractéristiques semblables à celles d'un oiseau. Fait intéressant, ses jambes étaient proportionnellement plus longues que le reste du corps, ce qui suggère des capacités de course avancées.

Le nom scientifique de ce dinosaure récemment découvert, Jaculinykus, fait référence à un petit dragon ou serpent de la mythologie grecque, tandis que « yaruui » se rapporte au mot mongol signifiant rapide ou précipité. Ces noms reflètent les caractéristiques uniques de l’espèce, ainsi que son agilité potentielle et ses déplacements rapides.

Cette découverte révolutionnaire élargit non seulement nos connaissances sur l’évolution des dinosaures, mais remet également en question les idées préconçues sur leur comportement au repos. La préservation exceptionnelle de Jaculinykus yaruui offre aux chercheurs une rare opportunité de se plonger dans les complexités de l’évolution aviaire des dinosaures. À chaque nouvelle découverte, nous continuons à percer les mystères des anciens habitants de notre planète.

FAQ:

Q : Quelle est la signification de la découverte de Jaculinykus yaruui ?

Jaculinykus yaruui est une espèce de dinosaure nouvellement découverte qui remet en question les notions antérieures sur les positions de repos des dinosaures et met en lumière l'évolution du comportement aviaire.

Q : Comment Jaculinykus yaruui a-t-il été trouvé ?

Les restes fossilisés de Jaculinykus yaruui ont été découverts dans la zone isolée du désert de Gobi, dans le sud de la Mongolie.

Q : Quelles sont les caractéristiques uniques de Jaculinykus yaruui ?

Jaculinykus yaruui avait des caractéristiques semblables à celles d'un oiseau, telles qu'un crâne léger, de grandes orbites oculaires, des membres antérieurs courts avec deux doigts et des pattes proportionnellement longues qui indiquaient des capacités de course avancées.

Q : Où trouve-t-on principalement les alvarezsauridés ?

Les Alvarezsauridés, le groupe de dinosaures auquel appartient Jaculinykus yaruui, se trouvent principalement dans le bassin de Nemegt du désert de Gobi. Cependant, ils ont également été découverts dans des pays comme les États-Unis, le Canada, l’Argentine, l’Ouzbékistan, la Chine et la Mongolie.