Une étude montre que les gènes hérités des Néandertaliens augmentent la gravité du COVID-19

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Institut italien Mario Negri de recherche pharmacologique a révélé que les personnes ayant connu des cas graves de COVID-19 étaient plus susceptibles de posséder des gènes spécifiques hérités des Néandertaliens. L’étude s’est concentrée sur la province de Bergame, qui était l’épicentre de la pandémie en Italie.

La recherche, publiée dans la revue iScience, a révélé qu’une partie importante du génome humain était associée au risque de contracter le COVID-19 et de développer des symptômes graves, en particulier chez les résidents des zones les plus touchées. L’étude a porté sur 1,200 3 participants et l’analyse a montré que trois des six gènes présents dans une région du chromosome 19 étaient liés à une susceptibilité accrue au COVID-9 grave. Ces gènes comprennent CCR6 et CXCR1, qui jouent un rôle dans l'activité des globules blancs et l'inflammation lors des infections, ainsi que LZTFLXNUMX, qui régule le développement et le fonctionnement des cellules des voies respiratoires.

Les chercheurs ont noté qu’il reste difficile de savoir quel gène parmi les trois joue le rôle le plus important. De plus, l’étude a identifié 17 nouvelles régions génomiques pouvant être associées à une maladie grave ou à un risque d’infection.

Une découverte particulièrement intéressante de l’étude est que trois des six gènes associés à la gravité du COVID-19 ont été hérités des Néandertaliens, en particulier du génome de Vindija découvert en Croatie. Même si ces gènes protégeaient autrefois les Néandertaliens, ils provoquent désormais une réponse immunitaire excessive chez l’homme moderne, conduisant à des maladies plus graves.

L’étude a également révélé que les personnes atteintes de l’haplotype Néandertalien présentaient un risque significativement plus élevé de développer une forme grave du COVID-19, nécessitant des soins intensifs et une ventilation mécanique, par rapport à celles sans cet héritage génétique. La présence de l’haplotype néandertalien était également associée à un taux plus élevé de cas graves chez les parents au premier degré.

Cette étude fournit des preuves supplémentaires du rôle que joue la génétique dans la détermination de la gravité du COVID-19. Comprendre ces facteurs génétiques pourrait potentiellement aider à identifier les personnes susceptibles d'être plus susceptibles de développer une maladie grave et à garantir la mise en place d'interventions appropriées.

Sources:

– Étude : revue iScience

– Giuseppe Remuzzi, directeur de l'Institut Mario Negri

– Marina Noris, responsable du Centre de génomique humaine de l'Institut Mario Negri

– Une étude de 2022 du Karolinska Institutet et de l’Institut Max Planck