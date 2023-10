La Station spatiale internationale : un passage spectaculaire au-dessus de la Tasmanie

By

La Station spatiale internationale (ISS) a effectué un survol époustouflant au-dessus de la Tasmanie, laissant les spectateurs émerveillés par le spectacle. L'ISS, en orbite autour de la Terre à plus de 400 kilomètres d'altitude, a survolé le ciel au-dessus du nord-ouest de la Tasmanie vers 4h07 par un vendredi après-midi clair. En seulement une minute, il a survolé le Grand Lac et Hobart, capturant presque tout l’État dans ses images.

L'ISS effectue une orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes environ, en suivant une trajectoire circulaire presque parfaite. Cela donne aux téléspectateurs l’occasion périodique d’assister à son passage majestueux dans différentes régions du monde. Pour ceux qui se trouvent en Tasmanie, l'ISS sera à nouveau visible vendredi soir à 8h58 pendant environ 5 minutes, puis à 10h34 pendant 1 minute, sous réserve de visibilité et de couverture nuageuse. Les opportunités de visionnage supplémentaires incluent le samedi à 9h46, le dimanche à 8h58 et 10h36 et le lundi vers 9h47.

Alors que l'article original partageait des citations d'utilisateurs de médias sociaux capturant l'expérience, cet article adopte une approche différente en fournissant une phrase descriptive des images capturées. Malheureusement, les images spécifiques mentionnées dans l'article original ne sont pas disponibles ici, mais rassurez-vous, la vue de l'ISS passant au-dessus de la Tasmanie est vraiment fascinante.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la Station spatiale internationale ?

R : La Station spatiale internationale est une station spatiale habitable qui sert de projet collaboratif multinational impliquant des agences spatiales de divers pays, dont la NASA, Roscosmos, l'ESA, la JAXA et la CSA.

Q : À quelle fréquence l’ISS tourne-t-elle autour de la Terre ?

R : L'ISS effectue une orbite autour de la Terre tous les 90 km.