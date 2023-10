L’ouest de la Colombie-Britannique offrira une observation privilégiée d’une rare éclipse solaire annulaire

L'ouest de la Colombie-Britannique devrait être le meilleur endroit au Canada pour observer une éclipse solaire annulaire rare, bien que le ciel nuageux puisse gêner la visibilité pour certains spectateurs. Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, créant un halo lumineux autour de la silhouette sombre de la Lune. Alors que des régions d'Amérique du Nord, comme de l'Oregon au Texas, connaîtront une éclipse totale avec un anneau de feu, les résidents de la région métropolitaine de Vancouver pourront assister à environ 75 % de l'éclipse à partir de 8 h 08, heure du Pacifique.

L’événement atteindra son apogée 72 minutes plus tard, avec seulement un petit éclat de soleil visible. L'éclipse devrait se terminer vers 10 h 38. Pour garantir une observation en toute sécurité, l'Université de la Colombie-Britannique et l'Université polytechnique de Kwantlen organisent des événements d'observation au cours desquels les astronomes amateurs peuvent utiliser des télescopes et des lunettes spécialisées.

Cependant, les prévisions météorologiques prévoient des conditions nuageuses et des averses sur une grande partie de la côte sud de la Colombie-Britannique samedi, ce qui pourrait nuire à la visibilité. UBC a déclaré qu'elle annulerait sa soirée de visionnage si les nuages ​​s'installaient, tandis que Kwantlen prévoit de poursuivre son événement à l'intérieur avec une diffusion en direct. Les deux universités espèrent un ciel dégagé pendant l’éclipse.

Douglas Scott, professeur de physique et d'astronomie à l'UBC, décrit une éclipse solaire partielle comme « l'un des plus grands spectacles de la nature » et encourage les gens à profiter de cette opportunité. Laura Flinn, professeur de physique à Kwantlen Polytechnic, estime que l'éclipse est un excellent moyen de susciter l'intérêt des enfants pour l'astronomie et de leur donner une idée de l'immensité de l'univers.

Cette éclipse solaire annulaire est un événement rare, seules quelques-unes se produisant dans le monde chaque année. La dernière éclipse partielle visible dans la région métropolitaine de Vancouver a eu lieu en août 2017, et la prochaine éclipse annulaire complète dans le sud de la Colombie-Britannique n'est pas attendue avant le 4 août 2111. Cependant, le centre et l'est du Canada n'auront pas à attendre aussi longtemps, car leur prochaine L'éclipse solaire est prévue pour le 8 avril 2024 et sera visible dans certaines parties de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Sources : La Presse Canadienne