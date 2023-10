Une rare fourmi invitée brillante trouvée dans un nouvel emplacement en Écosse

La brillante fourmi invitée, l'un des insectes les plus rares de Grande-Bretagne, a été découverte dans un nouvel endroit à Royal Deeside, en Écosse. Cet insecte unique est connu comme le coucou du monde des fourmis car il ne vit que dans les nids des fourmis des bois, présentant un comportement similaire à celui de certaines espèces de coucous qui pondent leurs œufs dans les nids d'autres espèces d'oiseaux.

Les voyagistes Dan et Rachael Brown de Wild Discovery ont fait une découverte surprenante à Crathie, près du château de Balmoral. Les experts de l'Institut James Hutton d'Aberdeen ont confirmé la découverte, notant que le nombre de fourmis invitées brillantes observées est exceptionnellement élevé par rapport à d'autres endroits en Écosse.

Le Dr Jenni Stockan, chercheuse en écologie des insectes à The Hutton, a exprimé son enthousiasme face à cette découverte, déclarant que les fourmis invitées brillantes sont menacées à l'échelle mondiale. La découverte d'une nouvelle population en Écosse est donc une excellente nouvelle. Cela suggère également que les populations de fourmis des bois dans la région sont en bonne santé, ce qui souligne la nécessité de les protéger en tant que composante essentielle de l'écosystème.

On pensait auparavant que la diversité génétique de la fourmi invitée brillante était faible en raison de l'incapacité des mâles sans ailes à se disperser loin de leurs nids et de la nature fragmentée des populations de fourmis des bois en Écosse. Cependant, des recherches récentes menées par The Hutton, l’Université York et Forest Research remettent en question cette croyance. L'étude a révélé que la diversité génétique de la fourmi est très diversifiée, ce qui indique qu'elle peut se disperser avec succès au sein de sites et potentiellement coloniser de nouveaux habitats à proximité.

Les résultats, financés par Future Woodlands Scotland, mettent non seulement en lumière la génétique de la population de la fourmi invitée brillante, mais soulignent également l'importance des nids de fourmis des bois en tant que sites de conservation. Elva Robinson, écologiste comportementale à l'Université York, suggère que la grande diversité génétique de la fourmi pourrait indiquer qu'elle est plus abondante en Écosse qu'on ne le pensait auparavant.

Cette découverte de la fourmi invitée brillante à Royal Deeside élargit nos connaissances sur cette espèce d'insecte rare et souligne l'importance de préserver son habitat unique au sein des nids de fourmis des bois.

Sources:

– L’Institut James Hutton

– Découverte sauvage

– Université York

– Recherche forestière