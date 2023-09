L'intelligence artificielle identifie les cercles de fées dans de nouveaux endroits

Une nouvelle étude a utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour identifier des modèles de végétation ressemblant aux mystérieux « cercles de fées » dans des centaines de nouveaux endroits dans 15 pays sur trois continents. Auparavant, les cercles de fées n'étaient observés que dans le désert du Namib en Afrique australe et dans l'arrière-pays de l'Australie occidentale. Cette découverte suggère que les cercles de fées pourraient être beaucoup plus répandus qu’on ne le pensait initialement.

Les cercles de fées sont des disques ronds de terre stérile qui ressemblent à des rangées de pois et peuvent s’étendre sur des kilomètres. Leurs origines ont déconcerté les scientifiques pendant des décennies, mais la technologie de l’IA aide désormais à identifier et à analyser ces formations à l’échelle mondiale.

L’utilisation de l’IA dans cette étude a fourni aux scientifiques une occasion unique de mieux comprendre les cercles de fées et leur formation. En étudiant les modèles de végétation dans divers endroits, les chercheurs espèrent percer le mystère qui entoure ces phénomènes naturels énigmatiques.

Cette recherche révolutionnaire pourrait avoir des implications significatives pour les études écologiques et la gestion des terres. Comprendre la répartition et les caractéristiques des cercles de fées dans différents environnements à travers le monde peut aider les scientifiques à prendre des décisions éclairées concernant les efforts de conservation et la planification de l'utilisation des terres.

L’identification de nouveaux lieux avec des cercles de fées soulève également des questions sur les processus sous-jacents qui conduisent à leur formation. On ne sait toujours pas comment ces parcelles de terre arides émergent et conservent leur forme circulaire distinctive. Des recherches et des analyses plus approfondies seront nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes à l’origine de ce phénomène.

En conclusion, l’utilisation de l’intelligence artificielle a permis aux scientifiques d’identifier des cercles de fées dans de nombreux nouveaux endroits à travers le monde, élargissant ainsi nos connaissances sur ces formations naturelles fascinantes. Cette recherche jette les bases de futures études visant à découvrir les origines et la signification écologique des cercles de fées dans différentes régions.

Définitions:

– Cercles de fées : disques ronds de terre stérile qui ressemblent à des rangées de pois et peuvent s’étendre sur des kilomètres sur le sol.

– Intelligence artificielle (IA) : simulation de l’intelligence humaine dans des machines programmées pour penser, apprendre et résoudre des problèmes comme les humains.

Sources:

– CNN : « Une nouvelle étude identifie les cercles de fées dans des centaines de nouveaux emplacements grâce à l’intelligence artificielle »