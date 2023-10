Les astronautes de la NASA retardent leur sortie dans l'espace après une fuite de liquide de refroidissement sur la Station spatiale internationale

Deux astronautes qui devaient effectuer une sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) ont vu leur mission reportée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement. L'astronaute de la NASA Loral O'Hara et l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen prévoyaient de collecter des micro-organismes dans le cadre d'une expérience lors de la sortie dans l'espace.

La NASA a signalé qu'un radiateur de secours du module de laboratoire polyvalent Nauka de l'ISS avait commencé à fuir du liquide de refroidissement le 6 octobre, modifiant l'environnement autour de l'ISS. Bien que le liquide de refroidissement ne soit ni toxique ni dangereux pour l'équipage, les ingénieurs de la mission analysent la fuite et son impact pour s'assurer que de petites traces de la substance ne pénètrent pas dans les systèmes internes, ce qui pourrait entraîner une dégradation des équipements au fil du temps.

La fuite de liquide de refroidissement a non seulement affecté la sortie dans l'espace d'O'Hara et Mogensen, mais a également retardé une autre sortie dans l'espace prévue pour O'Hara et l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli. Cette prochaine mission, qui aura lieu le 30 octobre, est remarquable car il s'agira de la quatrième sortie dans l'espace entièrement féminine de l'histoire.

La première sortie dans l’espace entièrement féminine a eu lieu en 2019 avec les astronautes de la NASA Jessica Meir et Christina Koch. Il a fallu plus de 20 ans d’exploitation de l’ISS en orbite terrestre basse avant que cette étape soit franchie. O'Hara et Moghbeli auront désormais l'occasion de perpétuer cette tradition historique en passant six heures et demie à l'extérieur de l'ISS, en retirant les équipements électroniques et en remplaçant le matériel des panneaux solaires.

Outre les sorties extravéhiculaires retardées, deux cosmonautes russes, Oleg Kononenko et Nikolai Chub, devraient effectuer une sortie dans l'espace le 25 octobre pour effectuer des tâches de maintenance pour Roscosmos à l'extérieur de l'ISS.

La collecte de micro-organismes par O'Hara et Mogensen aura désormais lieu lors d'une sortie ultérieure dans l'espace, désignée sous le nom de Spacewalk 90.

