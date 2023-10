Les astronautes flottants retardent leur sortie dans l'espace en raison d'une fuite de liquide de refroidissement sur la Station spatiale internationale

By

Une sortie dans l'espace prévue pour deux astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) a été retardée en raison d'une fuite de liquide de refroidissement à l'extérieur de l'ISS. L'astronaute de la NASA Loral O'Hara et l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen devaient effectuer la sortie dans l'espace, mais la fuite a amené la NASA à remanier le calendrier, la sortie dans l'espace étant désormais prévue pour plus tard cette année.

La fuite de liquide de refroidissement provenait d'un radiateur de secours sur le module de laboratoire polyvalent Nauka de l'ISS, qui a commencé à fuir et a cessé de fonctionner le 6 octobre. Les ingénieurs de la NASA évaluent actuellement la situation et travaillent à analyser la fuite de liquide de refroidissement. Bien que le liquide de refroidissement ne soit ni toxique ni dangereux pour l'équipage, les experts discutent des moyens d'empêcher de petites traces de la substance de pénétrer dans les systèmes internes et de provoquer une dégradation des équipements au fil du temps.

En plus du retard de la sortie dans l'espace, la fuite de liquide de refroidissement a également affecté une autre sortie dans l'espace à venir impliquant O'Hara et l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli. Cette sortie dans l'espace, prévue le 30 octobre, est particulièrement remarquable car il s'agira d'une sortie dans l'espace entièrement féminine, la quatrième seulement de l'histoire.

L'objectif principal de la sortie extravéhiculaire retardée est de collecter des micro-organismes à l'extérieur de l'ISS dans le cadre d'une expérience. O'Hara et Mogensen effectueront Spacewalk 90 plus tard cette année pour mener à bien cette tâche. Avant cela, ils participeront également au retrait des équipements électroniques et au remplacement du matériel des panneaux solaires à l’extérieur de l’ISS lors de la sortie dans l’espace reprogrammée.

Dans l'ensemble, même si la fuite de liquide de refroidissement a entraîné des perturbations dans le calendrier, l'équipage de l'ISS et les ingénieurs de la NASA travaillent avec diligence pour remédier à la situation et garantir la sécurité et la fonctionnalité de la station spatiale.

