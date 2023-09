Plusieurs pesticides trouvés dans le pollen de diverses espèces d’abeilles, selon une étude

By

De nouvelles recherches menées par des scientifiques du Trinity College de Dublin et de la Dublin City University ont soulevé des inquiétudes quant à l'exposition de différentes espèces d'abeilles à de multiples pesticides en Irlande. L'étude a évalué les résidus de pesticides dans le pollen des cultures sur 12 sites en Irlande, ainsi que le pollen collecté sur les abeilles mellifères et les bourdons des mêmes sites.

Les résultats de l'étude indiquent que différentes espèces d'abeilles peuvent être exposées différemment aux pesticides, ce qui suggère que les évaluations des risques liés aux pesticides pour les abeilles mellifères peuvent ne pas refléter avec précision le risque pour d'autres espèces d'abeilles. Les chercheurs ont découvert que le pollen des cultures était contaminé par des fongicides, que le pollen des abeilles domestiques était principalement contaminé par des fongicides et que le pollen des bourdons était principalement contaminé par des insecticides néonicotinoïdes. Le plus grand nombre de composés et la plupart des détections de pesticides ont été trouvés dans le pollen de bourdon.

Ces résultats soulèvent des inquiétudes quant à l’exposition généralisée des abeilles à de multiples pesticides. L'étude met également en évidence la toxicité potentielle de la combinaison d'insecticides et de fongicides, car des études antérieures ont montré que la combinaison peut être plus toxique que chaque catégorie seule.

Elena Zioga, la première auteure de l'étude, s'est inquiétée des différences d'exposition entre les espèces d'abeilles et de la présence de néonicotinoïdes dans le pollen des bourdons lorsqu'ils n'étaient pas appliqués dans les champs échantillonnés. Cela suggère que soit les néonicotinoïdes persistent en bordure des champs, soit les abeilles collectent du pollen contaminé au-delà des champs échantillonnés. L’étude a également révélé que la détection des néonicotinoïdes augmentait avec la présence de plantes sauvages dans le pollen des bourdons.

Les résultats de cette recherche sont importants car les abeilles jouent un rôle crucial dans les services de pollinisation et dans le maintien d’écosystèmes sains. Les différences d’exposition entre les espèces d’abeilles indiquent que l’utilisation des abeilles mellifères comme référence pour comprendre l’exposition aux pesticides peut ne pas fournir une image complète.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre les implications de ces résultats et explorer les effets de l'exposition aux pesticides sur différentes espèces d'abeilles.

