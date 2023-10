Le besoin urgent de normalisation et de contrôle qualité dans la recherche sur les cellules souches

By

Un groupe de travail composé de scientifiques organisé par la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches (ISSCR) a souligné la nécessité d'une normalisation et d'un contrôle qualité dans la recherche sur les cellules souches. Bien que les chercheurs n’aient soumis aux banques de cellules souches que leurs lignées cellulaires les meilleures et les mieux caractérisées, il a été constaté que plus d’un tiers des lignées cellulaires soumises échouent aux tests de qualité.

En réponse à ce problème, le groupe de travail, dirigé par Jack Mosher, a élaboré un ensemble de normes de 75 pages pour guider la recherche scientifique utilisant des cellules souches pluripotentes et tissulaires. Le document aborde diverses questions, notamment l'enregistrement d'un identifiant unique pour les lignées cellulaires, le respect des règles de consentement des donneurs et la prévention de la contamination et des mutations aléatoires. Il comprend également une liste de contrôle des pratiques de reporting que les chercheurs peuvent utiliser avant de soumettre leurs articles.

Les normes ont été élaborées sur une période de deux ans et ont fait appel à la contribution de nombreux scientifiques. Mosher et ses collègues ont publié un article de synthèse dans Stem Cell Reports, la revue de l'ISSCR, pour décrire cet effort.

Dans une interview avec Spectrum, Mosher souligne la nécessité de ces normes, affirmant qu'il existe une préoccupation croissante concernant la rigueur et la reproductibilité dans le domaine de la recherche sur les cellules souches. Les normes visent à accroître la transparence et, à terme, à améliorer la qualité de la recherche scientifique.

La mise en œuvre de ces normes implique la mise en œuvre de bonnes pratiques d'utilisation des cellules souches. Mosher souligne qu'il n'y a pas de nouveaux concepts dans le document, mais plutôt un accent sur la sensibilisation et la transparence. Bien que l'application des règles ne soit pas un terme utilisé, plusieurs revues ont exprimé leur intérêt pour l'adoption de la liste de contrôle fournie dans le document de normes.

La communauté scientifique a réagi positivement aux normes, avec des commentaires reçus lors des présentations lors des conférences. Mosher encourage davantage de commentaires pour améliorer les normes, car le domaine de la recherche sur les cellules souches est dynamique et en constante évolution.

En ce qui concerne la recherche sur l'autisme, les normes sont conçues pour fournir des recommandations à toute personne utilisant des tissus adultes ou des cellules souches pluripotentes, quel que soit la maladie spécifique ou le type de cellule étudié. Ils visent à garantir la cohérence et la fiabilité de la recherche sur les cellules souches dans diverses disciplines.

En conclusion, les normes de l'ISSCR pour la recherche sur les cellules souches répondent au besoin urgent de normalisation et de contrôle qualité dans ce domaine. En mettant en œuvre les meilleures pratiques et en augmentant la transparence, ces normes visent à améliorer la validité et la reproductibilité de la recherche scientifique utilisant des cellules souches.

Sources:

– Spectre, https://www.spectrumnews.org/opinion/qa/jack-mosher-new-standards-help-improve-stem-cell-research/

– Rapports sur les cellules souches, https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(18)30381-2