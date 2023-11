La datation au radiocarbone apporte un nouvel éclairage sur l’ancienne ville de Gezer

De nouvelles recherches sur l’ancienne ville de Gezer ont révélé une multitude d’informations sur sa chronologie et ses événements historiques. L'étude, publiée dans la revue en libre accès PLOS ONE, révèle des informations détaillées sur le calendrier des événements survenus à Gezer, mettant en lumière sa riche histoire.

Gezer, une ancienne ville du sud du Levant, est bien documentée dans les textes égyptiens, assyriens et bibliques, souvent associés à des récits de luttes de pouvoir et de personnalités influentes. Grâce à des fouilles récentes, qui ont mis au jour une séquence stratigraphique continue, les chercheurs ont pu établir une chronologie absolue des événements survenus dans la ville.

Grâce à la datation au radiocarbone, l'équipe dirigée par Lyndelle Webster de l'Académie autrichienne des sciences a obtenu 35 dates à partir de matériaux organiques trouvés dans sept couches distinctes à Gezer. Ces dates s'étendent du XIIIe au IXe siècle, période marquée par des changements importants dans la ville, notamment des destructions, des reconstructions et des fortifications. Certains de ces événements correspondent à des récits tirés de textes anciens, d’autres non.

L'ensemble de données fourni par cette étude offre un outil précieux pour tester la corrélation entre les archives archéologiques et les textes anciens. Par exemple, les dates suggèrent que la corrélation entre un événement destructeur spécifique et les actions du pharaon Merneptah est plausible, tandis qu'un lien proposé entre un autre événement et la campagne de Hazaël n'est pas étayé par la datation.

Ce nouvel ensemble de données de dates absolues permet aux chercheurs de mieux comprendre les événements de Gezer et de les placer dans un contexte régional plus large. Il souligne le rôle crucial de la datation au radiocarbone dans la reconstruction de l'histoire des sites, la résolution des débats et le test des corrélations entre les vestiges archéologiques et les sources écrites.

