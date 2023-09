Nouvelle mission pour explorer l'âge des ténèbres de l'univers

Un petit radiotélescope appelé LuSEE-Night entreprendra une mission sur la face cachée de la Lune en 2025. La mission, financée par la NASA et le département américain de l'Énergie, vise à détecter les ondes radio de l'âge des ténèbres cosmiques, qui se sont produites au cours de Il y a 13.4 milliards d'années. Le télescope fera partie du programme Commercial Lunar Payloads de la NASA et sera rejoint par une autre mission appelée LuSEE-Lite.

L’âge des ténèbres fait référence à la période qui a suivi le Big Bang, au cours de laquelle les premières étoiles et galaxies ont commencé à se former. Pendant ce temps, l’hydrogène gazeux neutre remplissait l’univers et était ionisé par les radiations. Cependant, on sait peu de choses sur cette époque et LuSEE-Night vise à faire la lumière sur elle.

Pour détecter les faibles ondes radio de l’âge des ténèbres, LuSEE-Night sera positionné sur la face cachée de la Lune, là où il n’y a ni atmosphère ni interférence du bruit radio terrestre. La mission testera des technologies telles que des antennes et des batteries pour voir si elles peuvent fonctionner dans des conditions nocturnes lunaires extrêmement froides.

Des chercheurs du Lawrence Berkeley National Laboratory construisent les antennes de LuSEE-Night, qui mesureront 20 pieds de long et seront conçues pour se dérouler à l'atterrissage. La mission s'appuiera également sur un satellite relais pour communiquer avec la Terre puisque LuSEE-Night n'aura pas de ligne de vue directe avec notre planète depuis la face cachée de la Lune.

La mission est considérée comme un précurseur de radiotélescopes plus grands et plus ambitieux sur la Lune. Les scientifiques ont proposé de construire un radiotélescope sur la face cachée de la Lune, capable d'observer l'ensemble du spectre radioélectrique sans interférence de la Terre. Un tel télescope présenterait des défis techniques mais pourrait considérablement élargir notre compréhension de l’univers.

LuSEE-Night sera envoyé sur la Lune en partenariat avec Firefly Aerospace et la durée prévue de sa mission est de 18 mois.

Sources : NASA, Laboratoire national Lawrence Berkeley