Nouvelles connaissances sur les trous noirs supermassifs et les galaxies

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire concernant la relation entre la poussière entourant les trous noirs supermassifs et les émissions radio des galaxies lumineuses. Cette découverte a été rendue possible grâce à l’analyse utilisant l’instrument spectroscopique de l’énergie noire (DESI).

DESI, qui mène actuellement une étude sur cinq ans, a fourni des données optiques sur environ trois millions de quasars. Les quasars sont des galaxies lumineuses alimentées par des trous noirs supermassifs. L’équipe de recherche a découvert que les quasars avec plus de poussière, apparaissant de couleur plus rouge, produisaient des émissions radio plus fortes que ceux avec peu ou pas de poussière, qui apparaissaient très bleues.

Des trous noirs supermassifs sont présents au centre de presque toutes les galaxies connues, y compris notre propre Voie lactée. Dans certaines galaxies, le noyau contient une abondance de matière qui alimente et agrandit le trou noir supermassif, le rendant ainsi actif et énergétique. Cela conduit à la formation de quasars, qui comptent parmi les entités les plus brillantes de l’Univers.

Alors que la plupart des quasars apparaissent d'un bleu intense en raison de la présence d'un disque lumineux de matière tourbillonnant autour du trou noir central, les astronomes ont également observé une fraction de quasars qui apparaissent d'un rouge intense. La nature de ces quasars rouges reste floue, mais l’étude de leur physique peut fournir des informations précieuses sur l’étendue de la poussière entourant la zone centrale.

L'équipe, dirigée par le Dr Victoria Fawcett de l'Université de Newcastle, a utilisé les données spectroscopiques du DESI pour analyser environ 35,000 XNUMX quasars et leurs niveaux de poussière, et a corrélé ces informations avec leurs émissions radio. Leurs conclusions, publiées dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ont révélé que les quasars rouges sont plus susceptibles de présenter des émissions radio robustes que les quasars bleus.

Le lien entre la rougeur et la radioactivité dans les quasars est attribué aux puissants écoulements de gaz du trou noir supermassif. Ces flux interagissent avec la poussière proche, générant des ondes de choc et des émissions radio. Au fil du temps, ces flux débarrassent la région centrale de la galaxie de la poussière et des gaz, révélant ainsi des émissions radio plus faibles des quasars bleus.

Comprendre les quasars rouges est crucial pour comprendre l’évolution à long terme des galaxies. Le Dr Fawcett s'est dit enthousiasmé par la découverte de milliers de quasars rouges auparavant rares et a déclaré qu'ils étaient sur le point de comprendre pleinement leur nature. Cette dernière recherche démontre le rôle important que jouent les quasars rouges dans l’évolution des galaxies, apportant un nouvel éclairage sur l’impact des trous noirs supermassifs.

