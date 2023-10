Le télescope spatial Hubble capture une image époustouflante de la galaxie lenticulaire NGC 612

Le télescope spatial Hubble nous a fourni une image époustouflante de la galaxie lenticulaire NGC 612. Cette galaxie est connue pour ses teintes orange et bleues, capturées par les capacités visibles et infrarouges de Hubble. Les galaxies lenticulaires comme NGC 612 ont un renflement central et un disque semblables aux galaxies spirales, mais elles n'ont pas les bras caractéristiques. Ils sont généralement plus âgés et présentent peu de formation d’étoiles en cours.

NGC 612 est situé dans la constellation du Sculpteur et est facilement visible depuis l'hémisphère sud de la Terre. C’est une galaxie active, ce qui signifie que son centre apparaît plus de 100 fois plus brillant que ses étoiles réunies. Elle est également classée comme galaxie de Seyfert, le type de galaxie active le plus courant. Les galaxies de Seyfert émettent de grandes quantités de rayonnement infrarouge même si elles semblent normales en lumière visible. NGC 612 est spécifiquement un Seyfert de type II, avec de la matière près de son centre se déplaçant calmement autour du noyau. Il est intéressant de noter que les étoiles de cette galaxie sont relativement jeunes, avec des âges allant de 40 à 100 millions d'années.

Ce qui rend NGC 612 particulièrement unique est son association avec les émissions radio. Il s'agit d'un exemple extrêmement rare de galaxie radio non elliptique, avec des émissions radio importantes et une connexion à la source radio PKS 0131-36. Seules cinq galaxies lenticulaires émettrices de radio ont été découvertes dans l’univers entier. Une théorie suggère que les émissions radio inhabituelles de NGC 612 seraient le résultat d'une interaction passée avec une galaxie spirale compagne. Une autre théorie se concentre sur le renflement brillant et dominant de la galaxie, semblable à ceux observés dans les radiogalaxies elliptiques. Des recherches et des images plus approfondies de cette galaxie aideront les astronomes à en découvrir davantage sur les causes des émissions radio dans les galaxies.

NGC 612 a été découvert par l'astronome britannique John Herschel en 1837. Il est situé à environ 400 millions d'années-lumière de la Terre et a une masse environ 1.1 billion de fois celle de notre Soleil.

